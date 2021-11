ČUBRILO OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU DO KRAJA NOVEMBRA: Biće kiše, snega, ali i vetra! Temperature idu u MINUS

Maglovit i tmuran početak vikenda koji je osvanuo u većem delu Srbije, u severnijim krajevima razbilo je sunce, dok će se na jugu i jugozapadu regiona biti uslova za prolaznu kišu ili pljusak.

Prema rečima meteorologa Marka Čubrila u nedelju se očekuje više oblaka nad Jadranom, koji će južnim, jugozapadnim i središnjim predelima doneti kišu ili pljusak, dok će nad ostalim predelima biti suvo, ali i malo toplije nego prethodnih dana.

- Jutarnji minimum od -1 do +6 stepeni Celzijusa, a dnevni maksimum od +5 u mestima gde bude tmurno do oko +16 stepeni Celzijusa ponegde - piše Čubrilo.

foto: Ana Paunković

"Stiže hladniji, ali suv vazduh"

Početkom sledeće nedelje oblaci odmiču na zapad, a ka nama stiže hladniji, ali suv vazduh, napominje Čubrilo.

- U košavskom području jugoistočni vetar će pojačati i u utorak, 16.11 novembra, a ponegde će imati udare i do oko 20m/s, posebno na jugu Banata. U isto vreme duž većeg dela Jadrana jugo i istočnjak, a na severnom bura. Dnevni maksimum u manjem padu, posebno na istoku regiona tako da bi se oko 16. novembra kretao uglavnom od +5 do +13 stepeni Celzijusa, na istoku Srbije samo oko +3, a najtoplije bi bilo duž obale Jadrana, ponegde i do +17 stepeni Celzijusa - piše meteorolog.

"Padavine u drugoj polovini sledeće nedelje"

U drugom delu sledeće nedelje dolazi do naoblačenja, tačnije u sredu uveče i u četvrtak postoje uslovi za prolaznu kišu, a uz zahlađenje na planinama preko 800 metara nadmorske visine mogao bi da padne i sneg.

- Vetar bi okrenuo na severozapadni smer, dok bi dnevni maksimum u četvrtak uglavnom bio od +5 do +9 stepeni Celzijusa, što su prosečne vrednosti za ovaj deo godine - navodi Čubrilo.

foto: Shutterstock

Od 22. novembra čeka nas promenljivo oblačno vreme uz slabe padavine i prosečne temperature za ovo doba godine.

- Jutarnja uglavnom od -1 do +5, a dnevne od +6 do +11 stepeni Celzijusa. Oko 23. novembra stoji signal za moguće novo pogoršanje - navodi Čubrilo i napominje da je vreme za period posle tog datuma nezahvalno prognozirati i da postoji više opcija za razvoj vremenskih prilika.

Određeni parametri ukazuju na to da bi posle 24. novembra u naše krajeve mogao da dođe vlažan, ali hladniji vazduh iz Skandinavije.

Opcija jačeg zahlađenja uz sneg i u nizijama, kaže meteorolog, moguća je krajem meseca, ali nije izvesna.

(Kurir.rs/Blic)