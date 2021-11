NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA OTKRIVA KADA ĆE PASTI SNEG: Narednih dana hladno, a evo kakvo će vreme biti do kraja meseca

Profesor geografije Marko Čubrilo objavio je najnoviju vremensku prognozu koja pokazuje da će narednih dana biti malo hladnije u košavskom području, dok će duž jadrana biti vetroviti.

Oko 21. novembra na kratko će otopliti, a zatim je moguće zahlađenje koje bi sneg moglo doneti i nizijama regiona.

Objašnjava da će danas ciklon nad Sredozemljem uticati na vreme nad jugom i jugozapadom regiona gde će i dalje ponegde biti kiše i pljuskova, posebno uz obalu Jadrana. Nad ostalim predelima biće suvo, ponegde na zapadu tmurno i maglovito, dok će u košavskom području biti pojačanog, jugoistočnog vetra. Biće relativno toplo uz dnevni maksimum od 8 do 16 stepeni.

Sutra i u utorak uglavnom suvo ali uz umerenu oblačnost, i malo hladnije, posebno u utorak kada će se maksimumi kretati od 6 do 13, a nad istokom Srbije oko 4 stepena. Pojačan jugoistočni vetar će večeras i sutra pre podne prvo na kratko oslabiti, a od sutra posle podne do srede posle podne biti vrlo jak, na udare i olujan, dok će duž Jadrana od sutra uveče do srede takođe biti vetrovito, duž severnog Jadrana biće jake bure, a duž srednjeg i južnog jakog istočnog vetra ili juga. Od srede posle podne košava će oslabiti jer će polje anticiklona nad istokom Evrope slabiti i u četvtak tokom dana će se svojom glavninom severnije od nas premeštati hladan front koji će doneti naoblačenje, ponegde uz kišu, dok će snega verovatno biti samo preko 900 mnv i neće biti obilan, piše Čubrilo. Vetar u okretanju na severozapadni smer, a dnevni maksimum od 6 do 12 stepeni Celzijusa, što je u okvirima proseka za ovaj deo godine.

U petak naredne nedelje jutro hladno, ponegde uz slab mraz, a tokom dana promenjljivo oblačno i uglavnom suvo, samo na jugoistoku regiona pre podne moguće slabe padavine. Vetar severozapadni, krajem dana zapadni i jugozapadni. Jutarnji minimum od -1 do 6 stepeni Celzijusa,a dnevni maksimum od 7 do 12 stepeni.

Oko 20. u mesecu se računa na pozicioniranje jezgra anticiklona nad Veliku Britaniju, dok će se nad istokom Skandinavije i zemljama Baltika razvijati jak ciklon čiji će se hladan front premeštati na jugoistok. Oko 21. novembra ispred tog fronta nad našim delom Evrope bi usledilo pokretanje osetno toplijeg, jugozapadnog, strujanja te bi uz suvo vreme maksimumi ponegde bili i oko 15 stepeni Celzijusa, dok bi zatim usledilo premeštanje hladnog fronta uz padavine i jače zahlađenje, navodi Čubrilo na Fejsbuku.

Trenutno signal na ansamble članovima oba modela ide ka trendu moguće pojave snega i u nizijama regiona, posebno posle 24. novembra ali u koliko do toga i dođe ne treba očekivati neku "sibirsku" hladnoću, temperature bi svakako bile ispod proseka, a u nizijama bi se mogao formirati manji snežni pokrivač, dok bi na planinama bilo obilnijeg snega.

Za sada dugoročan trend ide ka relativno hladnom kraju ovog i početku narednog meseca, ali reč je o jako udaljenom terminu i mnogo toga će zavisiti od postavljanja anticiklona oko 22. novembra. Za sada je to nešto što svakako vredi pratiti, jer bi sam kraj meseca, osim planinama, prvi sneg mogao doneti i u nizije regiona. Do tada vreme tipično jesenje, narednih dana malo hladnije ali suvo, oko 18. novembra prolazne padavine.

