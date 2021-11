DR BEKIĆ: Kovid propusnice daju rezultate! Otkrio i o čemu će se razmatrati na narednoj sednici Kriznog štaba

Doktor Zoran Bekić rekao je da se ubrzava imunizacija u Srbiji i da kovid propusnice polako daju rezultate. Na stolu Kriznog štaba će biti više stvari za razmatranje - produžetak vremena važenja kovid prousnica, uvođenje propusnica na sportskim manifestacijama, koncertima, istakao je Bekić.

Posle jesenjeg raspusta, a neki su to iskoristili da spoje i raspust i praznične dane, mnogi se vraćaju na posao.

Doktor Zoran Bekić, pedijatar i koordinator najvećeg vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu rekao je za RTS da su epidemijski brojevi bolji.

"Svi znamo da su deca veliki epdimiološki problem zbog niskog procenta imunizovanih osoba a slabo se sprovode u školama sve propisane mere", kaže Bekić.

"Ako znamo da je do raspusta broj inficiranih osoba dečijeg uzrasta bio od 15 do 25 dnevno u Domu zdravlja Savski venac, a tokom raspusta broj je pao na troje do petoro dece dnevno, to je smanjenje pet puta - to je jedna od posledica raspusta i to je sjajna odluka", podvukao je Bekić.

Sa druge strane, deca šire infekciju, jedan od glavnih razloga pada broja inficirnaih osoba to što je 5. novambra, kada je bio poslednji školski dan, bilo 5.725 zaraženih, sada je 2.870 - polako pada i broj umrlih, istakao je Bekić.

Prema njegovim rečima, raspust je uspeo da pokaže sve svoje stvari, ne samo da je bio na radost dece nego i svima koji su u javnom zdravlju.

O vakcinaciji dece

Bekić kaže da je u uzrastu od 12 do 17 godina imunizovano 12.800 ili tri posto, do pre 10 dana taj brj je bio ispod dva posto, ali to je i dalje malo iz ugla kolektivnog imuniteta.

U Domu zdravlja Savski venac dnevno se imunizuje od 20 do 30 dece, što je duplo više nego pre, do sada je više od 400 dece imunizovano.

Podaci o broju vakcinisnaih u Srbiji

Bekić kaže da se ubrzava imunizacija u Srbiji, taj broj je nešto više od 56 odsto, broj trećih doza nešto više od 20 posto.

"Ako smo u julu i avgustu imunizovali između 1.500 i 3.000 prvim dozama, sada je taj broj između 6.000 i 6.500, što je uvećanje dva do 2,5 puta, druge doze od 4 do 4,5 hiljade, a treća doza 25.000 do 28.000 - to je 35 do 40.000 imunizacija dnevno što je manje nego u februaru, kada je bilo 80.000 prvih doza", rekao je Bekić.

Propusnice polako daju rezultate, strašne slike iz kovid bolnica, broj umrlih i inificirnaih je uticalo na ubrzanje imunizacije, ukazao je Bekić.

Epidemijska kriva u opadanju

Dr Bekić kaže da je u poslednjih sedam dana broj imunizovanih osoba više od 70 odsto uzrasne dobi ispod 45 godina, jer je u dobi od 18 do 30 imunitzovano svega 27 odsto, između 35 do 45 godina - 43 posto.

foto: Zorana Jevtić

"Potrebno je da sveobuhvatnije sprovodimo propisane mere, da budemo odgovorni, na stolu Kriznog štaba će biti više stvari za razmatranje, produžetak vremena važenja kovid prousnica, uvođenje propusnica možda na sportskim manifestacijama, koncertima, skijališta i kovid propusnice", kaže on.

"Da vidimo kakav će biti plan u školama, videćemo i kakav će biti plan sa produžetkom zimskog raspusta. Poslednji je čas da uvedemo određene stimulacije za srednjoškolece i studente za ubrzanje imunizacije", naveo je Bekić.

Prema njegovim rečima, država je učinila sve što je do nje, na stolu je pet vakcina, a ima interesovanja za Moderninu vakcinu.

"Svi bi trebalo da budemo na strani zdravog razuma i da ubrzamo imunizaciju, 21. je vek, svi treba da budemo odgovorni", zaključio je Bekić.

(Kurir.rs/RTS)