VEĆ PLJUŠTE PONUDE ZA PROSLAVU NOVE GODINE! Kurir istražuje: Veselje u najluđoj noći od 15 do 200 evra! EVO ŠTA JE SVE U PONUDI

Pandemija koronavirusa nam je pod znak pitanja stavila mnoge stvari, pa tako i već drugi put proslavu Nove godine. Uslov za one koji planiraju da je proslave u kafani, klubu ili restoranu je kovid propusnica, a iako je sredina novembra, već su uveliko aktuelni i aranžmani za novogodišnja putovanja u Srbiji i inostranstvu.

Istraživali smo kakve su ponude za doček Nove godine i naišli na šarenolike cene.

Naime, veselje u najluđoj noći može vas koštati od 15 do 200 evra, zavisno od toga šta volite.

Listajući oglase, naišli smo na najjeftiniju ponudu za slavlje u pravoj kafanskoj atmosferi, i to za 1.500 dinara, s tim što se tu piće plaća onoliko koliko popijete.

U trci za svaku mušteriju, pojedini beogradski splavovi imaju niže cene aranžmana nego što je to uobičajeno, pa kod njih ol inkluziv ponuda, ali samo sa domaćim pićima, košta 35 evra. U pitanju su proslave uz svirke bendova, a ukoliko želite da slušate nekog poznatijeg pevača u klubu, za to vam je minimalna cena karte od 40 do 60 evra i uključuje ili piće dobrodošlice, ili jednu flašu pića po stolu, dok sve ostalo što popijete plaćate sami.

Ipak, ekskluzivni hoteli i dalje drže cene, s obzirom na to da dovode poznate pevače sa domaće scene. Tako u nekim hotelima proslave najluđe noći, uz švedski sto, ali plaćanje pića po utrošku, koštaju od 120 do 200 evra.

Ukoliko ste pak boem i volite zvuke Skadarlije, pripremite se da to lepo platite. Naime, već postoje ponude za pojedine restorane u boemskoj četvrti gde vam na uvce sviraju tamburaši. Cena za aranžman koji obuhvata pet pića i bogatu večeru je 90 evra, ali je u pitanju jedan od onih restorana koji su na glasu. Ukoliko želite sličan ambijent, ali po manjoj ceni i sa ne tako raskošnom ponudom, možete u boemsku četvrt već od 30 evra.

Ako ste za opciju odlaska van grada na neku planinu ili u drugi grad, računajte na to da se za Novu godinu cene apartmanskih smeštaja kreću od 25 do 55 evra, ali se isto tako pripremite i na to da će neki vlasnici apartmana da vas uslove da uzmete najam na četiri ili više dana. S druge strane, srpske planine i proslava na otvorenom uz vino i avanturu za ljubitelje ovakvog izleta košta između 9.000 i 15.000 dinara za tri dana i četiri noćenja na destinacijama Stara planina, Goč, Divčibare, Tara, Zlatar. Agencije koje nude ovakve aranžmane obećavaju da će vratiti novac u slučaju pooštravanja mera ili ukoliko se neko zarazi koronavirusom.

Ako je pak odlazak u inostranstvo vaša opcija za doček, na dva-tri dana možete otići i dočekati novu 2022. u Istanbulu, Beču, Atini, Budimpešti, Sarajevu, Budvi, i to po cenama od 89 do 129 evra.

Opcija je mnogo, a pandemija vas ne sprečava da proslavite praznike ukoliko se pridržavate svih propisanih mera zaštite protiv koronavirusa.

Ture na otvorenom za avanturiste Ko oboli od korone, vraća mu se novac Ukoliko se odlučite da Novu godinu provedete u prirodi i na otvorenom, ako ste sportista i avanturista, važno je da znate da su neke turističke organizacije već napravile četvorodnevne paket-aranžmane za proslavu Nove godine na plananima. Fokus je na dnevnim aktivnostima na snegu i obilaske, a sam doček biće napolju, uz vatromet, kuvano vino i distancu. Iz organizacije na čije smo aranžmane naišli navode da će u slučaju potpunog zatvaranja i zabrane kretanja zbog situacije sa koronavirusom ture biti otkazane, a uplaćeni novac biti vraćen u potpunosti. Refundacija je predviđena i u slučaju da neko od prijavljenih mora da odustane od puta usled zaraze (uz potvrdu PCR testa), što važi i za one kojima bude propisana mera samoizolacije. A ovo su njihove cene aranžmana za 4 dana/3 noći (polupansion): - Stara planina - 13.500 dinara - Goč - 9.000 dinara - Divčibare - 12.000 dinara - Zlatar - 12.000 dinara - Tara - 15.000 dinara

U Beogradu doček na Trgu Karleuša, Marija Šerifović i Sara Jo pevaju besplatno Na dočeku Nove godine u Beogradu na platou ispred Narodne skupštine nastupiće pevačice Jelena Karleuša, Marija Šerifović i Sara Jovanović, najavljeno je nedavno na konferenciji za novinare u Skupštini grada Beograda. Tri pevačice su sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem potpisale ugovor o donaciji, po kome će 31. decembra u okviru gradske manifestacije "Beogradska zima" nastupiti bez honorara. One su obećale spektakl, a Goran Vesić je rekao da ćemo imati verovatno jedan od najboljih evropskih dočeka Nove godine jer će nam pevati tri velike zvezde. - Na taj način ćemo pokazati kako Beograd može s našim pevačima da napravi pravu svetsku atrakciju - rekao je Vesić i dodao da je Beograd jedini grad koji je uspeo da sačuva život, obećavši najbolji doček u ovom delu sveta. Takođe je naglasio da će se na novogodišnjem koncertu na otvorenom ispred Skupštine poštovati sve epidemiološke mere koje budu važeće 31. decembra i da će u skladu s njima biti poznato koliko će ljudi moći da prisustvuje dočeku. - Pozivam da svi poštuju mere koje budu na snazi. Očekuje nas spektakl - rekao je on.

Aranžmani za inostranstvo Istanbul, 3 noćenja sa doručkom/ autobuski prevoz 129 evra Atina, 3 noćenja sa doručkom/ autobuski prevoz 129 evra Beč, 2 noćenja sa doručkom/ autobuski prevoz 119 evra Budimpešta, 2 noćenja sa doručkom/ autobuski prevoz 119 evra Budva, 2 noćenja sa doručkom/ autobuski prevoz 99 evra Sarajevo, 2 noćenja sa doručkom/ autobuski prevoz 89 evra

Žurke po Srbiji, lokacije i cene Kafane 15-90 evra Klub/splav 35-60 Hotel 120-200

Suzana Trajković