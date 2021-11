DANAS OBLAČNO I SUVO: U Banatu olujni vetar, sutra kiša

U Srbiji će danas posle jutarnje magle biti umereno oblačno i uglavnom suvo.

Najniža temperatura od -1 do 6, a najviša od osam do 14 stepeni.

Vetar će biti slab, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni.

foto: Printscreen RHMZ

Na snazi će biti žuti meteo alarm u pojedinim delovima Srbije zbog magle, a u Banatu zbog jakog vetra.

Četvrtak

Preovlađivaće oblačno, malo hladnije, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, najviša od 7 do 11 stepeni. Petak

Umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, najviša od 7 do 13 stepeni.

Subota

Iznad većeg dela umereno oblačno i suvo. Na severu zemlje preovlađivaće sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, najviša od 10 do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza Biometeorološka situacija može nepovolјno uticati na srčane bolesnike. Mogući su reumatski bolovi i glavobolјa.

(Kurir.rs)