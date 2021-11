DA LI TREBA PROVERITI ANTITELA PRE 3. DOZE i ima li posledica ako ste u međuvremenu preležali kovid? OVO JE STAV IMUNOLOGA

”Batut" je objavio preporuke o tome kada treba da se primi buster doza vakcine. Preporučuje se svima koji su primili dve doze. Pet meseci nakon druge doze "Fajzerove", "sputnjika V" i "Astra-Zenekine", a četiri meseca od davanja druge doze "Sinofarmove".

Imunolog dr Ljiljana Sofronić Milosavljević kaže za RTS da su antitela samo jedna od komponenti imunskog odgovora i da na osnovu njihovog broja ne treba odlučivati da li da se primi vakcina.

Dr Ljiljana Sofronić Milosavljević je gostujući u Beogradskoj hronici izjavila da se ne treba samoinicijativno testirati na antitela, a pogotovo ne treba na osnovu toga odlučivati da li da primimo vakcinu.

"Vakcinu treba da primimo onako kako je preporučeno, a antitela nisu pokazatelj za dobijanje treće doze. Oni su samo jedna od komponenti imunskog odgovora", navela je Sofronić Milosavljevićeva.

Na pitanje šta ako smo bez simptoma preležali kovid, a primili drugu dozu, da li bi trebalo da primimo i "buster" dozu navodi da ona ne može nikako da šteti i da oni koji su primili dve, treba da prime i treću dozu.

"Neće biti nikakvih štetnih posledica", kaže Sofronić Milosavljevićeva.

Virusolozi bi, kaže, lepo objasnili da neki virusi mutiraju brže, a neki sporije.

"U vreme ovakve pandemije kada zaštita stanovništva nije na adekvatnom nivou postignuta vakcinama, virus se brzo širi i kada dolazi do mutacija, memorijski i efektorni odgovor ne može da traje onoliko dugo kao kod virusa kao kod dečjih bolesti", dodaje doktorka.

U Srbiji, napominje, postoji nekoliko studija koje se bave prisustvom antitela u cirkulaciji.

"Sada će u decembru biti jedna studija u 22 zemlje u Evropi i u Srbiji prate se b-limfociti koji prave antitela i t-limfociti koji ubijaju inficirane ćelije. Samo u njihovom zajedničkom delovanju imamo efikasnu zaštitu. Ukoliko jedna od tih ruku fali, zaštita i dalje postoji, zbog t-limfocita. Naš imunski sistem dobro radi i važne su mu vakcine da to osvežavaju. Virus nije toliko mutirao, vakcine nam ipak pomažu, a nadamo se da će naredne godine biti i inoviranih vakcina koje će imati i komponente mutiranih sojeva", ističe Sofronić Milosavljevićeva.

Epidemiolozi su važni, ukazuje, za ovu studiju koja će biti populaciona studija jer će obuhvatiti i one koji imaju i zdravstvene probleme, one koji nisu vakcinisani, ali i one koji su primili treću dozu vakcine.

"Mi smo u specifičnoj situaciji da ovde ljudi mogu da biraju da li će posle Sinofarma da prime Modernu ili Fajzer ili Sinofarm, a nas imunologe koji prave kombinaciju vackina zanima da vidimo kako će naše ćelije i b i t limfociti da odgovore na takvu situaciju", ističe Sofronić Milosavljevićeva.

Pošto je u kineskoj vakcini ceo virus koji je inaktiviran, i ne pokazuje na isti način organizmu onaj delić koji se zove "spajk", kao što to radi "Fajzer" koji će podstaći tu komponentu na "spajk" virusa.

"Imunski sistem će biti u stanju da odgovori na buster dozu i mi ćemo to nadam se potvrditi", zaključila je dr Ljiljana Sofronić Milosavljević.

