STRAŠNO: Dvoje lekara iz Kruševca obmanjuje ljude ivermektinom, doktorka čak prepisala lek za konje!

U Opštoj bolnici u Kruševcu dvoje lekara, prema navodima pacijenata (koji su svoje tvrdnje potkrepili fotokopiranim prinskrinovima konverzacije unutar Vajber i Fejsbuk grupe i dostavili ih Kuriru), obmanjuje ljude da koriste ivermektin pri lečenju korone iako je zvanično naglašeno da ne sme da se koristi u te svrhe! Navodno je doktorka (ime poznato redakciji) prepisala taj lek čak na recept i udarila svoj pečat.

foto: Printscreen

- Ja onako kako savetujem, tako i sam sebe lečim. Zato sam izbacio post o ivermektinu tek kad sam ga lično isprobao na sebi. Znam D...., ali ja sam samo iskren. Meni ni iz džepa, ni u džep... Ja neću da primim ovu vakcinu, i tako savetujem i druge - piše u jednom odgovoru prozvanog doktora, a dostavljen je i post koji je on, prema tvrdnjama, objavio na Fejsbuku, a koji nismo mogli da proverimo pošto je njegov nalog zaključan:

foto: Printscreen

- Lek koji je poslednjih mesec dana hit i izgleda, kao, kod svih bolesnika dovodi do poboljšanja, a to je lek protiv parazita kod goveda i ovaca? Ivermektin. Postavlja se pitanje kako je nekome palo na pamet da time leči virusnu upalu pluća kod ljudi i ko je sakrio to znanje od lekara i opšte populacije? Lek sam uzimao i sam juče treću dozu, a prethodno nekoliko poznanika i moja sestra od tetke. Svi su dobro.

foto: Printscreen

Doktorka u koju upiru prstom je na Vajberu dobila pitanje pacijentkinje da li da "uzima ivermektin jedan, tri i sedam dana, a da preskoči peti dan". Prema nama dostavljenim prepiskama, ona je odgovorila:

foto: Printscreen

- Dušo, uzimaj ga kako sam ti rekla. Ivermektin se koristi masivno za lečenje kovida u Indiji, Americi, Nemačkoj, a kod nas se ne daje iz političkih razloga. Kurir je pozvao doktorku koja je rekla da nikada nije prepisala a kamoli savetovala pacijente da uzimaju ivermektin.

- Od prvog dana sam u kovid sistemu i nikada to nisam i ne bih uradila. Lažirali su moj potpis i pečat. Zato sam podnela krivične prijave protiv N. N. osoba. Istražni postupak je u toku i ne mogu ništa dalje da kažem. Sve je predato nadležnom tužilaštvu, istraga će sve utvrditi - kazala je ona za Kurir.

U dopisu pacijenata Kuriru piše da su dokaze poslali Lekarskoj komori Srbije i zdravstvenoj inspekciji. Međutim, direktor LKS dr Milan Dinić je rekao da ne zna ništa o tome, da je van zemlje i da će u ponedeljak proveriti da li su i oni dobili dokaze kao i Kurir. Pozvali smo i Opštu bolnicu u Kruševcu, gde su nam kazali da za sada nemaju nikakve informacije o tome, niti prijave, i zatražili su da im dostavimo ono što smo mi dobili.

foto: Printscreen

Podsetimo, LKS je, po prijavi zdravstvene inspekcije, a po službenoj dužnosti, pokrenuo postupak pred sudom časti protiv 18 lekara za koje postoji osnovana sumnja da su savetovali i lečili pacijente od kovida 19 lekom ivermektin. Prof. dr Bojko Bjelaković iz Niša jedan od lekara koji su bili administratori u bizarnoj Vajber glupi "LNRE - ivermektin preporuke", i smenjen je sa funkcije načelnika Odeljenja za kardiologiju na Klinici za pedijatriju KC Niš.

Kurir.rs/ A. K.