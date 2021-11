ŽIVIMO U SVETU LAŽI, GURAJU NAS NA STRANU SOTONE! Evo kako nadrilekar i antivakser Miroljub Petrović ZGRĆE LOVU na tuđoj muci

Miroljub Petrović, poznat po paroli "Pod mač, bato!" i koga pojedine porodice u Srbiji optužuju za šarlatanstvo i nadrilekarstvo, pa čak i smrt najmilijih, svoj veliki uticaj na društvenim mrežama rešio je da iskoristi za novi biznis - reklamiranje sokova!

Petrović je svoju popularnost stekao nadrilekarskim i antivakserskim stavovima, a od toga zarađuje i novac, pa samo na osnovu pregleda preko Jutjuba, prema nekim procenama, godišnje može da zaradi do 26.800 dolara!

Naime, Petrović je, pored svih društvenih mreža, na kojima je vrlo aktivan, otvorio i Instagram profil, na kojem je nedavno, kao pravi influenser, izreklamirao sok.

- Evo, dragi prijatelji, kad god ima neka pametna informacija, odmah želim da podelim s vama, pošto živimo u svetu laži i lažnih informacija. Našao sam na jednoj benzinskoj pumpi, prodaju sok koji je ono... ceđen sok. Pasterizovan je, znači malo je zagrejan, tako da nije... ne može da bude, ovaj, isceđen i da se tako flašira, mora da se pasterizuje, ali nema nikakve konzervanse, veštačke šećere, bele šećere i ostalo. Evo, da vidite kako izgleda - pokazao je sok, navodeći proizvođača i njegovu internet stranicu.

- Ova je jabuka i cimet. Tako da, eto, ako ste na putu, košta 300 dinara, odnosno 299. To je 2,5 evra, nije jeftino, ali pola litre je boca. Sok je top! Najtoplije preporučujem, tako da, ako ste na putu i hoćete da popijete neki zdrav sok, ovaj preporučujem. Pozdrav! - rekao je Petrović.

Ovaj samozvani doktor je, inače, vrlo aktivan i na Jutjubu, gde postavlja video-klipove sa svojim bizarnim stavovima o nastanku sveta, satanistima, ali i o kovid propusnicama i merama protiv korone.

- Čitavo čovečanstvo je izloženo jednoj velikoj manipulaciji. Korona propusnice su samo jedan nastavak manipulacije koja postoji kroz istoriju. Pozadina je uništenje čoveka, da pokušamo da ih nagovorimo da pređu na stranu sotone - objašnjava Petrović na Jutjubu, a po raznim emisijama, kako su mediji pisali, pričao je i da se vakcine sastoje od „razblaženog gnoja bolesnih krava“, zaluđujući zbunjen i uplašen narod.

S druge strane, Petrović na Jutjub kanalu reklamira prodaju melema za artritis, hemoroide i ostale zdravstvene probleme, a poziva čak i žene da prisustvuju trodnevnom internet kursu o porođaju. Njegovi snimci imaju i po više desetina hiljada pregleda, a prema procenama sajta Soušel blejd, koji meri preglede i uticaj profila na društvenim mrežama, Petrovićeva mesečna zarada samo od Jutjub kanala iznosi od 140 do 2.200 dolara, a godišnja od 1.700 do 26.800 dolara.

Socijalni psiholog Vesna Tomić kaže za Kurir da mnogi zarađuju na šarlatanstvu i varanju ljudi. Danas su se takve aktivnosti preselile na društvene mreže, pa čak i televizije, gde učestalo gostuju.

- Prisutnost takvih diletanata na društvenim mrežama i u pojedinim medijima može biti vrlo opasno, posebno za građane koji su naivni, neoprezni ili očajni. Imamo mnogo bespomoćnih, samih, starih, ali i mladih ljudi, koji su izgubljeni i podložni prevarama. Ako se konstantno dopinguju falš informacijama, biće podložni raznim zloupotrebama - kaže ona.

Petrović nam je juče, kada smo ga pozvali, spustio slušalicu.

Biljana Jovanović, sestra pokojnog Slavča, za Kurir

Da li treba da još neko umre?!

Biljana Jovanović, čiji je rođeni brat Slavčo Petrov (31) preminuo 7. januara 2019, nakon što ga je Miroljub Petrović bizarnim metodama lečio od tumora na mozgu, kaže za Kurir da ne može da veruje da je taj čovek i dalje na slobodi i pritom aktivan na internetu i u nekim medijima gde komentariše koronu i vakcine.

- Njega pitaju za vakcinaciju?! Ne znam kako je moguće da se on pita za bilo šta, a kamoli za medicinu. Ne znam što mu se dopušta takav prostor, da li je potrebno da još neko umre - pita Biljana.

foto: Privatna Arhiva

Ona je podsetila da je njen brat Slavčo kod Petrovića došao 2018, kada mu je ustanovljen tumor na mozgu. Petrović im je govorio da ne idu kod lekara i „prepisivao“ je Slavču biljne tinkture koje sam pravi i koje je naplaćivao, a Slavču je savetovao i terapiju u njegovoj kući u Leskovcu, gde je dan koštao 120 evra. Tamo su se šetali, molili, pili tinkture...

- Pitala sam ga za gama nož, rekao mi je da je to čista glupost. Verovala sam mu, jer smo bili očajni. On je tvrdio da će Slavčo 100 odsto biti izlečen, i to uopšte nije dovodio u pitanje, a ja sam želela da mu verujem - kaže ona. Tužilaštvo u Leskovcu je zbog ovog slučaja 2019. pokrenulo postupak, ali Biljana, kako kaže, ne zna šta se trenutno dešava s tim.