NADRILEKARI LEČE I KRILIMA SLEPOG MIŠA U PETROLEJU: Moj brat umro zbog Miroljubovog tretmana, a on i dalje prodaje ISTE TINKTURE

Miroljub Petrović, koga mnoge porodice u Srbiji optužuju za šarlatanstvo i nadrilekarstvo, veliki uticaj na društvenim mrežama rešio je da iskoristi za novi biznis - reklamiranje sokova!

Petrović, koji je popularnost stekao nadrilekarskim i antivakserskim stavovima, zarađuje veliki novac od reklama, a prema nekim procenama godišnje može da prihoduje i do 26.800 dolara!

Biljana Jovanović, čiji je rođeni brat Slavčo Petrov preminuo 2019. godine u 31. godini života, nakon što ga je Petrović lečio od tumora na mozgu, rekla je za Kurir da ne može da veruje da je taj čovek i dalje na slobodi i da je pritom aktivan na internetu i u nekim medijima komentariše koronu i vakcine.

Za dan lečenja uzimao 120 evra

Slavčo Petrov je 2018. godine dobio dijagnozu tumora na mozgu.

- Mom bratu je 2018. godine u martu dijagnostikovan benigni tumor mozga. Mi smo Miroljuba slušali godinama, jer je on vrlo aktivan javno. Sve to je uticalo na nas. Pričao je o Svetom pismu, da je doktor i da leči. Tvrdio je da će sa mojim bratom biti sve u redu. Odlučili smo da mu verujemo. Nažalost, sve to je kratko trajalo, do 7. januara, kad je moj brat i preminuo - ispričala je Biljana Jovanović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Prema Biljaninim tvrdnjama, Miroljub je njenog brata odvraćao od klasične medicine.

foto: Kurir Televizija

- Mi smo nakon Miroljuba otišli samo još jednom na magnetnu rezonancu. Bilo je dijagnostikovano da je tumor malo porastao. Nas je Miroljub stalno odvraćao od konvencionalne medicine. To tvrdim. Imam i mejlove - rekla je Jovanovićeva.

Za boravak njenog brata u centru, kako je Biljana objasnila, porodica je davala 120 evra dnevno.

- Moj brat je bio šest dana u Miroljubovom "centru". Odlazila sam tamo dok je moj brat bio. Imam i fotografije. To nije nikakav centar za lečenje već obična seoska kućica sa bašticom. Moj brat se sa Miroljubom šetao, pili su tinkture. Ništa posebno što bi mom bratu pomoglo nisu činili. Jedan dan u centru je koštao 120 evra. Od marta smo uzimali tinkture koje Miroljub i dalje prodaje. Jedna bočica se kreće od 600 do 1.200 dinara - navela je Jovanovićeva koja je pravdu potražila i na sudu.

foto: Kurir televizija

- Bila sam u policiji, uzeli su mi izjavu, ali tu je sve stalo, ništa se dalje ne dešava. Miroljub je i dalje u medijima i ceni se njegovo mišljenje. Zahvaljujući vama novinarima, mislim da će pravde uskoro biti - nada se Jovanovićeva.

Nije dovoljno prijaviti slučaj nadrilekarstva i prevare Advokat Ana Selak ističe da nije dovoljno slučaj samo prijaviti, nego ga i "pogurati". - Nije dovoljno da se slučaj samo prijavi policiji. Porodica je u ovom delu oštećena i trebali bi da uzmu aktivno učešće u krivičnom postupku. Moja teza je da Tužilaštvo nikada ne može biti više zainteresovano za slučaj od oštećene osobe. Tražite od Tužilaštva dokle su stigli i šta su uradili. Što se mladića tiče, teško je dokazati da je u pitanju bilo nadrilekarstvo, jer je smrt mladića mogla da nastupi i bez učešća Petrovića. Moguće je dokazati krivično delo prevare - objasnila je Selak.

Piju krila slepog miša u petroleju

Onkolog KBC Bežanijska Kosa Vladimir Kovčin istakao je da veliki procenat ljudi u Srbiji u trenutku očaja veruje nadrilekarima. Time, kako je rekao, dovode u opasnost život najmilijih.

- Problem je u tome što je karcinom bolest koja je ozbiljna i često neizlečiva. Normalno je da ljudi to znaju i posegnu za svim mogućim sredstvima. Tokom istraživanja, došli smo i do bizarnih saznanja. Ljudi su pili krila od slepog miša u petroleju. Ne osuđujem te pacijente, normalno je da ljudi čine sve za svoga. Mislim da su zatajile druge strukture u društvu koje su dužne da kontrolišu takve pojave. Vi ne možete da otvorite lekarsku ordinaciju dok ne prođete stroge provere. Meni nije jasno kako je Miroljubov centar otvoren i registrovan na internetu, a da to nijedna inspekcija nije proverila - istakao je Kovčin.

Istakao je da ukoliko porodica ponudi ugovor tzv. isceljitelju, može na neki način da se zaštititi od prevare.

foto: Kurir televizija

- Imao sam slučaj gde mi je porodica obolele osobe od karcinoma rekla da im neko nudi lek za izlečenje sina, da ne treba da koriste medicinu i da to košta desetak hiljada dolara. Rekao sam im da sumnjam da je to moguće, ali da sa tom osobom naprave ugovor. Dakle, ako vi mene izlečite od bolesti, ja ću vam platiti deset puta toliko, ali ukoliko umrem od te bolesti u narednih pet ili deset godina, vi vratite mojoj porodici samo duplo novca. Ako imam lek, ja ću sigurno potpisati takav ugovor. Lekovi koji se nude preko interneta i na ulici su skoro svi neprovereni i bez sertifikata. Ne znamo koja je aktivna supstanca jer i samo jedna najobičnija trava može imati kontraindikacije - naglasio je Kovčin.

Time, kako je objasnio, zdravlje pacijenta je ugroženo još više, a mogućnosti lekara za pomoć su smanjene.

- Lekari i pacijenti se uzimanjem raznih stvari dovode u problem. Ako se javi neka alergijska reakcija, neću znati da li je od toga što je pacijent uzeo sa strane ili od prepisanog leka. I možda ću morati da izbacim aktivnu supstancu koja je pacijentu neophodna za lečenje - istakao je Kovčin.

Dolazili su mi ljudi sa "bioenergijom" kasno noću da ih niko ne vidi kako ih lečim

Prof. dr Zoran Perišić naveo je da mu niko u karijeri nije spomenuo lečenje bizarnim metodama, ali da su mu dolazili ljudi koji su se predstavljali kao oni sa posebnim darovima.

foto: Kurir Televizija

- U životu sam mnogo toga radio u kardiologiji. Nikada mi pacijent u sali nije rekao: "Doktore, možemo li da probamo da me pogledate kroz krilo slepog miša, a da mi ne stavite stent?" Medicina je nauka zasnovana na dokazima. Medicina svoja znanja i iskustva ne stiče tako što pokuša da izleči jednog ili dva čoveka, iskustva u medicini su stečena na hiljadama ili milionima pacijenata. Priča o alternativnim lečenjima bolesti i korone je smešna, nepotrebna i opasna. Postoji Zakon o zaraznim bolestima o tome gde se leče i kako. Imamo pokušaje privatnih ordinacija da leče koronu. Čime? U toku je 12. revizija preporuka kovida. Toliko se svet trudi da implementira nove lekove, bez vakcina. Mislim da krivični zakon treba primenjivati u takvim slučajevima. U karijeri sam lečio mnogo i ljude sa "bioenergijom" koji su dolazili kod mene u 22-23 časa da ih niko ne vidi - ispričao je Perišić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:40 DR KRISTINA ŠOKIRALA: BOTOKS JE LEK, ON DOLAZI IZ PRIRODE! Savetuje da se daje i maloj deci