NAVALA ZA NOVE EU KOVID SERTIFIKATE: Danas počelo preuzimanje, a za 3 doze vakcine dobija se 3 različita QR koda (FOTO)

Digitalni zeleni sertifikat EU predstavlja novi tip sertifikata koji je namenjen građanima Srbije prilikom putovanja u neku od zemalja Evropske unije i ova usluga je zvanično pokrenuta danas. Zainteresovanost je velika, kaže direktor Kancelarije za eUpravu Mihailo Jovanović i dodaje da će ovih dana građanima biti dostupna i nova aplikacija.

Novi sertifikat zasnovan je na standardima Unije, a njegovo priznanje omogućeno je odlukom Evropske komisije.

Jovanović objašnjava da je reč o novoj usluzi na portalu eUprave, da je zainteresovanost od jutros velika, ali i da je dobijanje ove propusnice jednostavno i u samo nekoliko koraka., piše "Blic".

Kako kaže, razlika između ovog EU sertifikata i kovid propusnice koju su građani Srbije vadili dosad je velika.

foto: Printscreen

"Princip EU je da za svaku aktivnost postoji zaseban sertifikat. Ako ste dobili tri doze, dobićete praktično tri sertifikata sa tri QR koda", rekao je on za Euronews Srbija.

Kada je reč o načinu na koji građani mogu da pokažu da poseduju ovaj sertifikat, postoji više načina.

"Uvek mogu da se odštampaju, ali kada već stignu na mejl, mogu da se drže u telefonu kao PDF. Za vikend će biti objavljena naša e-aplikacija koja omogućava e-čuvanje. Mi savetujemo da se sve to koristi elektronski i da se koristi ova mobilna aplikacija, a ipak za one koji se ne snalaze pustićemo izdavanje od sledeće nedelje na više od 200 šaltera Pošta Srbije", naglasio je on.

Podsetimo, Digitalni zeleni sertifikat u Srbiji je dostupan od 12. maja ove godine i predstavlja objedinjenu potvrdu o kovid statusu - potvrdu o izvršenoj vakcinaciji i/ili rezultatima različitih testiranja na kovid 19, kao i potvrdu da je neko preležao bolest. Osim toga, srpski sertifikat sadrži ime, prezime, JMBG, pol i broj pasoša (opciono), a ono što je najvažnije jeste QR kod čijim prostim očitavanjem druga strana može videti sve ove podatke.

Štaviše, srpski sertifikat je ujedno i kovid propusnica koju je neophodno posedovati u zatvorenim ugostiteljskim objektima posle 20 časova.

Zabuna je nastala kada je ove nedelje objavljena odluka Evropske komisije kojom će Digitalni zeleni sertifikati iz Srbije biti priznati u EU, a posebno nakon izjave Olivera Varheljija da će "putovanja biti lakša". Tako će građani Srbije koji već poseduju Digitalni zeleni sertifikat moći ponovo da preuzmu onaj koji je usklađen sa EU od danas preko portala eUprava, a od sledeće nedelje na šalterima pošte.

Građani Srbije sa digitalnim zelenim sertifikatom i do sada su mogli da ulaze u države EU, ali u kafićima, restoranima i muzejima nije bilo moguće očitavanje QR kodova koje su posedovali. To se sad menja sa novim dokumentom.

Kako izgleda novi sertifikat?

Inače, preuzimanje pomenutog sertifikata je jednostavno. Na portalu eUprava je moguće ostaviti svoje ime i prezime, JMBG i broj pasoša, a sertifikat će vam za nekoliko minuta stići na mejl adresu u digitalnom formatu.

Primer kako izgleda ovaj sertifikat pokazuje da je papir moguće presaviti na četiri dela i zaista ga nositi sa sobom kao određenu vrstu pasoša.

foto: Printscreen/E Uprava

Od ličnih podataka na njemu se mogu naći ime i prezime osobe, JMBG, broj pasoša, datum rođenja i pol, te iznad ovih podatak stoji jedinstveni QR kod.

Takođe, naglašava se da svakako, bez obzira na posedovanje sertifikata, putnici pre putovanja provere režim ulaska u određenu zemlju. Svaka zemlja unutar EU definiše koje vakcine priznaje i da li je neophodan PCR test pri ulasku, te građani Srbije prilikom putovanja o tome moraju dobro da se raspitaju.

EU sertifikat ne znači i automatski slobodno putovanje. Mnoge zemlje Evropske unije i dalje ne priznaju Sinofarm i Sputnjik V vakcinu, koju su mnogi građani Srbije primili i tu se ništa nije promenilo. Tela EU mogu da izdaju samo preporuke zemljama članicama, a svaka zemlja za sebe ima pravo da odlučuje za sebe o uslovima ulaska u zemlju. Stoga usklađivanje srpskog i evropskog sertifkata znači samo olakšice u zemljama u koje već sa tim sertifikatom možemo da putujemo.

(Kurir.rs/Euronews)