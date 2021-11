MILANKO ŠEKLER: Ako nekome život vredi pet evra, neka se gura za popuste na Crni petak!

Crni petak je čista budalaština. Ako neko misli da je zbijanje u redovima gde možeš da se zaraziš i oboliš i tuča zbog popusta od 700 dinara važnije od života, onda zašto da ne?! Svako ima pravo da valorizuje svoj život shodno svojim shvatanjima. Ako mu život vredi pet evra, onda je to okej, kaže u intervjuu za Kurir dr sc. vet. med. Milanko Šekler, virusolog iz Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo.

Raspust je prošao, svi đaci su u klupama, sledi taj Crni petak, počela je sezona slava... Hoćemo li za koji dan imati skok broja novozaraženih?

- Zahvaljujući raspustu i kovid propusnicama, delimično je pao broj novozaraženih, ali u međuvremenu se i masa sveta vakcinisala trećom dozom, pa su potpuno zaštićeni, a i masa je počela da se vakciniše prvom i drugom. I kada imate 500.000-600.000 registrovanih zaraženih za ova tri meseca, ostao je sve manji broj stanovništva koji je nevakcinisan ili nije preboleo i logično je da počinje da se smanjuje broj novozaraženih. Međutim, to što je trenutno manji broj, uopšte me ne impresionira jer su intenzivne nege pune, teških bolesnika koliko god hoćete i broj umrlih ne pada bitno. Ali, sad kad zahladi, kad se ljudi zabiju u zatvoreno, ako se ništa od mera ne pooštri, siguran sam da će broj zaraženih da raste.

Dramatično? Idemo preko 10.000 dnevno?

- To ne može da se prognozira jer postoji i dodatni momenat - ovih dana je neuobičajeno lepo vreme, dosta ljudi je napolju, a ne u zatvorenom. A i kafane i restorani su mahom zatvarani u 20 sati, kad počinju da važe kovid propusnice, pa ljudima ništa drugo nije ostalo nego da budu kod kuće, a tu je najmanji rizik od prenosa infekcije.

Raspust od 15. decembra?

- Raspust i mere koje se odnose na decu su efikasno oružje u borbi protiv širenja infekcije.

A šta ćemo s dočekom Nove godine?

- Gde će ko da dočeka Novu godinu zavisi od odluka države. Stvar je prosta - kovid propusnice 24 časa i odgovornost organizatora dočeka. Da su tu vakcinisani, preboleli ili testirani, a u slučaju da nije tako, da se zatvori objekat na godinu dana.

Pakao je u celoj Evropi. Čeka li i nas to s delta plus sojem?

- Nije to napravio delta plus. Delta soj je preovladavajući, a delta plus ima minorne razlike u odnosu na njega. Cela Evropa ulazi u hladan period godine, kada su ljudi više u zatvorenom prostoru, i zato je pakao. A najveći skok broja novozaraženih je u zemljama koje imaju vakcinisanost u proseku kao EU, što je oko 65 odsto ili ispod proseka. Tamo gde je vakcinisanost 83-84 odsto, pa gde ide i do 90 odsto, i to od ukupne populacije, kao što su Švedska i Portugal, nema problema takvih razmera.

Tužbe opskurnih pokreta Putina niko da napadne, a on I vakcine proizvodi Stizale su vam i tužbe? - Da, i na Institut i meni privatno. To su neki minorni politički pokreti opskurnih naziva, neću ni da ih pominjem, da im ne pravim reklamu. I nema poziva iz suda, a baš bih voleo da ga dobijem. I ti uglavnom desno orijentisani pokreti poentiraju na antivakserima, pričaju protiv vakcina. I verovali ili ne, zasigurno prelaze cenzus od tri odsto. A pouzdano znam da se vođa vakciniše, a skuplja glasove za izbore pozivajući ljude da se ne vakcinišu. Najsmešnije je kad pričaju o lokadaunima u Evropi, pa fašizam, nacizam, savremeni konclogori u Nemačkoj, Austriji... Ali ne pominju majku Rusiju, niko da napadne Putina, koji čak i vakcine proizvodi. Zašto ne napadnu Putina što poziva na vakcinaciju?! Pa onda je i on svetski izdajnik!

Austrija uvodi lokdaun, totalno se zatvara, a imaju više vakcinisanih od nas. Mi smo jedva preskočili 54 odsto, i to punoletnih, ne ukupne populacije. I da li sad, stručno gledano, treba da uvedemo lokdaun, imajući u vidu ove gore podatke?

- Austrijanci su u situaciji da je lokdaun jedini način, ispod proseka EU su po broju vakcinisanih jer imaju veliku migraciju. Dosta gastarbajtera iz svih zemalja bivše Jugoslavije, plus iz Bugarske, Poljske, Rusije, migranata iz arapskih zemalja, Sirije... I najveći deo nevakcinisanih pripada upravo njima. A na lokdaun sam pozivao pre mesec i po, kad smo imali 8.000 novozaraženih dnevno. Što sad da se zezamo na 3.000?! Nije pošteno.

Pa šta sad da radimo na ipak još uvek visokih 3.000?

- Vakcinacija, vakcinacija i samo vakcinacija. A da bi odziv bio veći, kovid propusnice treba da važe 24 časa i za sva mesta, a ne samo za kafane i kladionice. Gde su utakmice?! I dalje mislim da mlade treba dodatno stimulisati lapotpovima, internetom i sličnim stvarima, što radi puno zemalja.

Austrija je našla i zakonsko i ustavno uporište za obaveznu vakcinaciju. A mi nikako da ga nađemo?

- Siguran sam da svaka zemlja koja prethodno donese odluku o obaveznoj vakcinaciji, može da nađe i utemeljenje u zakonu. Zemlje koje su uvodile propusnice 24 časa nisu diktature, već demokratske zemlje. Ali ovo je pitanje za državu.

Treba li da nas plaši mu, nova varijanta korone?

- Ne, varijante svih virusa su podeljene na one za zabrinutost, od interesa i pod monitoringom (praćenjem). Mu je i dalje pod monitoringom, znači neki najniži novo i samo je sa stručnog aspekta bitna, a apsolutno ne treba da opterećuje javnost. Ne pojavljuje se nijedna druga varijanta koja preuzima primat i većinski paket akcija od delta soja.

Hoćemo li se pelcovati na svakih četiri-pet meseci?

- To je antivakserska budalaština. Situacija s trećom dozom je čista fiziologija - dve vakcine i buster doza koja pojačava i produžava dejstvo vakcina. Dve doze u primarnoj zaštiti traju četiri do šest meseci u zavisnosti od vakcine. Treća doza povećava i produžava nivo zaštite.

Za koliko?

- Krajnje je neodgovorno i budalasto reći kako posle treće za isto vreme sledi i četvrta. Mi sada ne možemo da kažemo koliko dok se ne vidi.

Hoće li korona, kao i rat, trajati četiri godine? I kada nam sledi primirje?

- Završiće se kada obe strane budu spremne na primirje. Da bi virus bio spreman, mora da bude vakcinisano više od 83 odsto stanovništva, on će da pristane pod tim uslovima. A mi moramo da pristanemo na to da moramo da izguramo 83 odsto da bi virus uopšte počeo da nas ferma i razgovara s nama.

Znači nema nam skidanja maski ni sledeće cele godine?

- I dalje mislim da će ovo da se završi mnogo brže nego što iko misli.

Kad?

- Kad se bude vakcinisalo najmanje 83 odsto populacije. Virus mora da bude pritisnut vakcinacijom, da krene u adaptaciju i da ne izaziva velike probleme, bolest zbog koje ljudi moraju u bolnice, a da bude tu. Mora doći u tu situaciju.

I dalje prete Mogu da ubiju mene, ne mogu ideju Da li vam i dalje prete? - Da, zovu na mobilni, prete prebijanjem, pričaju svakakve budalaštine. Ne uzimam ih za ozbiljno. Nije vas strah? - Ma ne. Pa šta?! Može da ubije mene, ne može da ubije ideju. Ono što govorim, govorim s punim pravom i znam da govorim istinu. Ti antivakseri često imaju ono: „Prodao si se, ti si farmakomafija...“ Ali oni samo imaju projekciju sebe. Misle da ko je za vakcinu i to priča - plaćaju ga da propagira vakcinaciju. A to zato što projektuju sopstveno siromaštvo, kako materijalno, tako i duhovno, i neobrazovanje. Da su u mojoj situaciji, verovatno bi tražili pare od svakoga. Kako kaže Jovan Jovanović Zmaj: „Poštenje se ne mož’ kupit, jer pošten ga ne prodaje za sva blaga baš golema, a nepošten prodo bi ga, al’ ga nema“. I ništa niste prijavili? Okrećete li se na ulici? - Nisam prijavio jer, kako se kaže: „Od kolac u glavu pancir ne pomaže“. Ako budala ‘oće... I apsolutno se ne okrećem. A bio sam u mnogo firmi, velikih korporacija, držao motivaciona predavanja za radnike da bi se vakcinisali. U Studentskom gradu sam odgovarao na pitanja studenata nekoliko sati, a potom se masa njih vakcinisala. I ništa nisam naplatio. Ko god mi dokaže da sam uzeo ijedan evro, pokloniću mu sve moje brvnare i kuću u Kraljevu. Uvek može neko od njih da dođe i inkasira 200.000 evra i tako zaradi na meni.

Kako da preobratimo antivaksere?

- Antivakseri su najveći problem sami sebi. Svako ima pravo da bude glup, da ne zna ništa. Ali njihovo ponašanje se drastično menja kada se razbole i zaglave u bolnici.

A s lekarima antivakserima?

- Ne mogu da verujem da neko medicinski obrazovan može da govori da se ne treba vakcinisati, da je ovo običan grip. Voleo bih da taj prihvati sledbenike kad se razbole, nek ih leči na svoj način, a ne da ih šalje u kovid bolnicu.

