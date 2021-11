DANAS SUNČANO I TOPLO, DO 17 STEPENI: Sledi preokret, narednih dana kiša i sneg

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, sa temperaturom do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru hladno, ponegde slab mraz i magla.

Temperatura od minus dva do pet, najviša od 12 do 17 stepeni. Vetar slab, južni i jugoistočni.

Biometeološka prognoza Biometeorološke prilike uticaće povolјno na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Moguće su blage meteoropatske reakcije u vidu glavobolјe i umora.

Narednih dana biće pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, u višim planinskim predelima slab sneg. Temperatura oko i malo iznad prosečnih vrednosti.

Ponedeljak

Pre podne na jugozapadu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, najviša od 10 do 15 stepeni.

Utorak

Oblačno i hladnije, u većem delu mestimično s kišom, u Vojvodini uglavnom suvo. U višim planinskim predelima slab sneg. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6, najviša od 8 do 12 stepeni.

Sreda

Oblačno, ponegde slaba kiša, u višim planinskim predelima slab sneg. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6, najviša od 7 do 10 stepeni.

