NASTAVLJA SE RAT BANAKA I ADVOKATA! Pritisak na građane ne popušta! Podneto više od 170.000 tužbi zbog troškova za obradu kredita

Advokati Milan Kubat i Aleksandar Andrejić pozvali su građane i svoje kolege da ne popuštaju pred pritiskom banaka, koje su povele hajku na građane i advokate kako bi odustali od tužbi.

- Nadamo se da će sve kolege stati na našu stranu i stranu kolege koji je tužen. Pokrenut je postupak, jedna banka je već tužila jednog kolegu. Oni očigledno misle da imaju osnova, mi mislimo da nema, a jedan od razloga je što kolege naplaćuju nepravosnažne presude prilikom izvršenja, međutim, isti taj sud im daje prava na to. Tako da videćemo kako će proći sam postupak - kaže advokat Milan Kubat u jutarnjem programu Kurir televizije.

Advokat Aleksandar Andrejević kaže da su advokati samo radili svoj posao.

- Advokati su štitili prava građana, to vam je i posao. Kada se radi o tim tužbama, neke su zaista i bile za mali iznos, ali znate kako i ne postoji mali iznos. Dugujte u Americi nekome 100 dolara, pa da vidite kako će to da se završi - kaže advokat Aleksandar Andrejić.

Milan Kubat istakao je da Vrhovni kasacioni sud doneo je odluku koja je stala u korist banaka.

- Postavlja se pitanje troškova pokrenutih postupaka, koji će nakon ove odluke Vrhovnog kasacionog suda biti na štetu građana, a ne u korist kako je do sada bila praksa. U praksi će verovatno sve i pasti na teret građana, što je veoma teško, s obzirom na to da su građani imali neku vrstu pravne sigurnosti kada su ulazili u sve to. Oni su očekivali da ako oni uđu u spor protiv banaka, da će taj spor i dobiti. Sada, kada je nastupila pravna nesigurnost, kada se praksa promenila, postoji velika mogućnost da će građani morati da plate sve troškove - kaže Andrejević.

- Banka je počela vrši pritisak kako na advokate, tako i na građane lično, šalje im dopise čak i na kućne adrese da se odreknu tužbe, a mi pozivamo građane i advokate da ne odustaju od tužbi, a kolege neće povući tužbu ni nakon zadatog roka, koje su banke dale. Idemo do kraja - naveo je advokat Mialn Kubat.

Da podsetimo, pojedine banke su počele da podnose tužbe protiv advokata koji su, na zahtev građana, vodili postupke protiv njih zbog navodnog nezakonitog naplaćivanja troškova obrade kredita! Sagovornici Kurira rekli su da ove tužbe nemaju veze s logikom, jer su advokati samo radili svoj posao, te da imaju za cilj da dodatno zastraše građane i advokate kako bi odustali od oko 170.000 sporova koji se vode pred sudovima.

