MORMONSKO UČENJE U SRBIJU DONEO KOŠARKAŠ KREŠIMIR ĆOSIĆ: Decu ne krste do osme godine jer do tada ne odgovaraju za grehe!

U Srbiji je registrovano čak 36 crkava i verskih zajednica, a pored tradicionalnih, na ovom prostoru aktivna je i manje poznata, mormonska organizacija - Crkva Isusa Hrista - svetaca poslednjih dana! Sedište ove crkve je u američkoj državi Juta, a njeni članovi su pozvani da crkvi daju deset odsto svojih prihoda. Oni ne piju alkohol, ne puše, ne upražnjavaju seksualne odnose pre braka, pa čak ne konzumiraju ni crni ni zeleni čaj, a u našoj zemlji se trenutno nalazi 14 misionara iz inostranstva koji žele da našim ljudima predstave svoju veru.

foto: Zorana Jevtić

Goran Štrbački, predsednik područja u Srbiji kaže za Kurir da se ta Crkva na ovim prostorima nalazi skoro 50 godina, a došla je ovde preko poznatog košarkaša Krešimira Ćosića.

- On je crkvu upoznao dok je studirao i igrao košarku u Juti. Tamo je osetio to obraćenje, krstio se i želeo je da se ta crkva nalazi i na ovim porostoirima. Doveo je crkvu prvenstveno u Hrvatsku, a onda je to počelo da se širi po celoj Jugoslaviji - kaže on.

foto: Zorana Jevtić

Štrbački dodaje da ova Crkva ima oko 300 - 350 članova u Srbiji i Crnoj Gori, a najviše ih je u Beogradu.

- Verujemo da je Hrist na zemlji ustanovio crkvu i da ju je uredio i organizovao kako treba da izgleda. Verujemo da je kroz vreme ta organizacija nestala kroz nešto što se zove "Veliki otpad" i da je bilo neophodno da dođe do obnove. To se dogodilo preko proroka Džozefa Smita, a bog kroz ovu crkvu radi i priziva ljude. Verujemo da imamo proroka koji je pozvan od boga i koji je na čelu ove crkve. Njegovo ime je Rasel Nelson i on ima moć da vodi celu crkvu. Pored njega postoje i 12 apostola, a njihovo sedište je Solt Lejk siti, u SAD - objašnjava Štrbački i dodaje da vernici ove crkve krštenje vide kao simbol Hristove žrtve gde ljudi ulaze u zavet sa bogom. Krštenje se vrši uranjanjem i izranjanjem iz vode.

foto: Zorana Jevtić

- Niko nije nateran da se krsti, oni su pozvani da to učine kada osete da to Gospod traži od njih. Deca se ne krste do osme godine, jer verujemo da ih Gospod ne drži odgovornim za postupke do tog uzrasta. Pre samog krštenja mi ih pripremamo, podučavamo, a oni sami treba da donesu odluku da li to žele ili ne.

foto: Zorana Jevtić

Delovanje i interesi ove verske zajednice intrigiraju mnoge, a razlog je pre svega to što su članovi u obavezi da daju crkvi 10 odsto od svojih prihoda.

Štrbački priznaje da su članovi "pozvani" da to urade, ali on kaže da se taj novac izdvaja za održavanje crkve, plaćanje struje, kao i štampanje knjiga:

- Učimo se nesebičnošću jer nas Gospod uči da kroz žrtvu možemo primiti veće blagoslove.

Vernici Crkve Isusa Hrista - svetaca poslednjih dana nedeljom odlaze u kapelu na bogosluženja, gde se obnavljaju zaveti i vernici se iznova obavezuju da će biti bolji. Imaju nedeljnu školu gde se obrađuje Stari i Novi Zavet, kao i Mormonova knjiga. Imaju i Potporno društvo, koje je namenjeno ženama i gde one razgovaraju o Jevanđelju.

Pored ovog imaju školicu "gde deca od malih nogu uče o Hristu i o veri". U ovoj crkvi, kako navode za Kurir, sveštenik može biti svaki odrasli muškarac koji je spreman da služi.

Kurir.rs/R. K.