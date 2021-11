PESIMISTIČNA PROGNOZA PROFESORA KOČOVIĆA: Nova eksplozija korone u januaru? Zbog ovoga je crni scenario sve izvesniji

Srbiji od 15. januara preti novi udar epidemje korona virusa, alarmantne su prognoze profesora informacionih tehnologija Petra Kočovića, koji pomoću svog matematickog modela prati tok epidemije!

Da je ovakav scenario sve izvesniji, uprkos trenutnom smanjenju broja obolelih, potvrđuje i nagli porast broja zaraženih od korone u zemljama iz regiona poput Madarske, Hrvatske, Slovenije, koji če se uskoro prelitii kod nas.

Stoga lekari smatraju da cemo teško izbeći eksploziju virusa, jer osim situacije u okruženju, naruku širenju epidemije ide i nedovoljan broj vakcinisa nih, ali i proslava krsnih slava i praznika koji nam dolaze.

Kraj se ne nazire

Profesor Kočović upozorava da trenutno blago smirivanje situacije i manje zaraženih može Vrlo lako da se promeni na gore.

- Novi porast obolelih preti nam odmah posle novogodišnjihi božićnih praznikal Ovakvi događaji sa puno kontakata, a tu se podrazumevaju i slave sa mnogo gostiju, proslava praznika, razne kompanijske manifestacije, ali i koncerti koji se planiraju na trgovima, mogu da nam pokvare trenutnu radost i mirnu situaciju. Uz to, mi smo, ipak, tranzitna zemlja, dolaze ljudi sa svih strana, i plus će naši ljudi iz inostranstva dolaziti za Novu godinu. Drugim rečima, iako sada beležimo manji broj zaraženih, nakon svih ovih dešavanja, posle četvrtog, imaćemo i peti talas epidemije. Može da krene posle 15.januara, ali da li će biti blaži ili ne, to se ne zna. Ne možemo još da ga proračunamo - objašnjava prof. Kočović i ističe:

- Dok ne uđemo u novi udar virusa, broj zaraženih koronom nastaviće da pada. Tako da bi do početka novog talasa trebalo da padne na 70 do 100 pozitivnih na dnevnonm nivou! Ali ni to ne može dugo da traje. Jedan od uslova da smirivanje epidemije traje što duže, pre novog pogoršanja u januaru, jeste da se školski raspust pomeri od 15, decembra do 15. januara, da se nastavi pojačana vakcinacija i strogo poštovanje mera.

Ozbiljna situacija

Zamenik direktora u Univerzitetskom Kliničkom centru Niš prof. dr Radmilo Janković kaže da trenutno smirivanje ne sme da nas opusti i da epidemija može da bukne preko noći. On upozorava da će novi nalet epidemije trajati sve do marta.

- Primetno je izvesno olakšanje iz dana u dan. Intenzivne nege su i dalje pune pacijenata koji imaju teške kliničke slike i koji i dalje gube bitku sa virusom. Teško je donositi prognoze šta nas čeka, ali sličnu situaciju smo imali tokom trećeg talasa prošle godine. Došlo je do smirivanja situacije, ali je već krajem januara krenuo novi, veoma jak talas, odnosno pik koji je odneo veliki broj života. Bojim se da to možemo očekivati i sada. Od našeg ponašanja i procenta vakcinisanih zavisi u kom će pravcu sve ovo ići. Ali nije realno pre ranog proleća, tamo do marta, da očekujemo neko smirenje epidemije jer nismo ostvarili kolektivni imunitet na vreme, smatra prof dr Janković i dodaje:

- Jednostavno, nije realno da se korona zaustavi tokom zime. Zato moramo praviti strategiju šta nam je činiti. Ne očekujem da situacija bude povoljna ni oko Nove godine i zato ne možemo dozvoliti da desetine hiljada ljudi na trgovima dišu jedni drugima u lice, bez maski i distance. Ova naša želja da sami sebe uništavamo zaista prevazilazi granice zdravog razuma. Osim uvođenja kovid propusnica, koje bi trebalo da važe za sva mesta i skupove, bilo bi pametno i krenuti u javnu i jaču kampanju i ubediti ljude da je vakcina bezbedna, efikasna i da im se ništa neće desiti ako je prime!

Doktor Šekler: Kupovine i slavlja nisu važniji od života

- To što je trenutno manji broj obolelih, uopšte me ne impresionira jer su intenzivne nege pune, teških bolesnika koliko god hoćete i broj umrlih ne pada bitno. Ne ide nam ni u prilog što će sada kad zahladni ljudi da se zabiju u zatvoreno, pa ako se ništa od mera ne pooštri, siguran sam da će broj zaraženih da raste. Ako neko misli da su zbijanja u redovima zbog popusta od 700 dinara, masovna slavlja i proslave važnije od života, onda to neće ići nabolje - smatra dr Šekler.

(Kurir.rs/Informer)

