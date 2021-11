ALKOHOL I DROGA VELIKI PROBLEM KOD TINEJDŽERA U SRBIJI Najviše se koriste AMFETAMIN I KANABIS jer su najjeftiniji! Neće da se leče

Načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalne bolesti psihijatar Ivica Mladenović kaže da je poslednje dve godine alkohol u našoj zemlji veliki problem, ali ne na nivou zavisnosti, već zloupotrebe.

- Razlika je u tome što ti koji zloupotrebljavaju alkohol ne dolaze u psihijatrijske ustanove. Njih, recimo, možete naći u policijskim stanicama, na trežnjenju posle saobraćajki, tuča, zadesnih incidenata, pokušaja samoubistva i drugo - naveo je Mladenović, piše "Alo".

Zbog toga podaci iz psihijatrijskih ustanova nisu relevantni, ali će pik u psihijatriji, dodaje Mladenović, doći tek posle tri do pet godina, koliko se zavisnost razvija.

foto: Aleksandar Jovanović

On navodi da je glavni problem u Srbiji alkohol, gde je tri do pet odsto, ili između 150 i 200 hiljada punoletnih građana zavisno, a samo 1 do 2 odsto zavisnika javlja na lečenje.

- Pacijenti beže od nas i dovode ih samo kada dođe stani-pani, i kada sve primete roditelj, sud ili centri za socijalni rad - rekao je psihijatar i objasnio da se alkoholizam tretira u psihijatrijskim ustanovama, a zloupotrebom alkohola bi trebalo da se bave domovi zdravlja.

- Kod nas bi moglo da bude bar za 300 do 500 odsto bolje, ako bismo imali više edukovanih ljudi koji se bave bolestima zavisnosti - ocenio je Mladenović.

Jeftine droge

Iako droge kod nas nisu problem koji može da se meri sa alkoholizmom, kaže dr postoji trend rasta korišćenja amfetamina i kanabinoida kod mladih, jer su, kako kaže dr Mladenović, veoma jeftini i pristupačni.

Klinika za bolesti zavisnosti, pored odraslih, ima dnevnu bolnicu koja zbrinjava mlade od 12 do 18 godina.

- Obično se kreće sa alkoholom, a u Srbiji se to ne računa kao problem. Kada piju mladi od 12, 13 godina, uglavnom ih očevi i porodica uvode u tu priču. Kod nas dolaze i zbog zloupotrebe alkohola, ali, prevashodno psihoaktivnih supstanci - istakao je Mladenović, i dodao da je često problem kombinovana zavisnost. U praksi se, prema njegovim rečima, pokazalo da devojčice češće zloupotrebljavaju sedative, dok dečaci više koriste amfetamine i kanabinoide.

Povodljivi skloni zavisnosti

U Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, poznatoj Drajzerovoj, gde se godišnje obavi 50 hiljada pregleda i hospitalizuje oko hiljadu ljudi, takođe raste broj mlađih pacijenata.

Klinička lekarka u Drajzerovoj Katarina Marinković da još nema konačnih podataka o broju obolelih, ali, ističe da se broj zavisnika tokom pandemije povećao.

- U Drajzerovoj vidimo da se sve više povećava broj pacijenata mlađe populacije, dakle, pacijenti uzrasta oko 18 do 20 godina - rekla je ona za Tanjug.

Marinković je istakla da veću predispoziciju imaju osobe sa naslednim faktorima, povodljive ličnosti sklone adikciji, na to utiču društvo i okolina, a uz to, dodaje, i adiktivni potencijal supstance, jer nije isto uzimati opijate i kanabis.

(Kurir.rs/Alo)