NAJBOLJU PONUDU POTRAŽITE U TEHNOMEDIA PRODAVNICAMA

Tehnomedia je već 20 godina izbor kupaca u Srbiji, a uslovi plaćanja su fantastični.Kompanija Tehnomedia centar d.o.o. svakodnevno osluškuje potrebe potrošača I tržišta i pronalazi rešenja kako bi unapredila ili obogatila svoju ponudu. Ako želite da kupujete sigurno, brzo i jednostavno,Tehnomedia je odličan izbor, jer nudi odlične uslove kupovine i uštedu.

Za Tehnomediu kažu da su tata mate za kućne aparate. Nema im premca u oblasti trgovine belom tehnikom, IT opremom, uređajima za grejanje i klimatizaciju, audio i video opremom i još mnogo toga. Preko 45 000 različitih artikala vam je na raspolaganju. Osim odličnog asortimana robe, obezbedili su I širok spektar načina plaćanja kreiran prema vašim potrebama I željama.

Pored plaćanja gotovim novcem, kupovinu u prodavnici možete obaviti i na rate i to do 36 meseci. Ako vam više odgovara, željeni proizvod možete platiti debitnim i kreditnim karticama svih banaka kao i čekovima do 12 mesečnih rata. Dostupno je i virmansko plaćanje preko računa. Kupujte i online iz fotelje lako i brzo, a platite gotovinom, jednokratno karticom ili na rate putem Web kredita. Sve ćete završiti bez papira i bez odlaska u banku sa samo nekoliko klikova.

Sa rastućom ponudom proizvoda i stručnim osobljem, Tehnomedia je obezbedila pokrivenost svakog segmenta tržišta. Svakodnevno, spisak zadovoljnih kupaca je sve duži. Prilikom kupovine proizvoda u prodavnici, robu preuzima kupac ili je Tehnomedia dovozi na adresu kupca. Za duže relacije i u nekim specifičnim slučajevima dostave, moguć je poseban dogovor o prevozu kupljene robe.

Ukoliko vam je jednostavnije, određeni uređaj ili aparat može biti vaš ako ga poručite online na tehnomedia.rs ili pozovite naš Call centar na 011 44 44 999. Recite Tehnomedia operaterima šta želite, a sve ostalo je njihova briga. Roba se isporučuje u najkraćem mogućem roku. Za kupovine vrednosti 2 500 dinara i veće, isporuka je besplatna. Ako se odlučite za belu tehniku, televizor i monitor u mestima gde se nalaze Tehnomedia prodavnice prevoz ne plaćate, a za sve ostale gradove cena dostave je istaknuta na sajtu Tehnomedie. Ukoliko se nalazite na teritorijama gradova gde posedujemo maloprodajne objekte, u zavisnosti od vrednosti robe i trenutnih mogućnosti, roba će vam biti isporučena Tehnomedia dostavnim vozilima u najbržem roku, bez kašnjenja, već koliko sutra.

Dobra praksa ove kompanije je da se roba isporučuje na način “danas za sutra”, sigurno i bezbedno.

Porodica je temelj poslovanja ove kompanije. Zasniva se na pouzdanosti I poverenju. Pre 20. godina posao su započeli u Zaječaru u maloj prodavnici od 20-ak kvadrata. Od početka su imali jasan cilj: jačanje kolektiva kao celine i stvaranje pobedničkog tima . Poštenim radom, strpljivo i sigurnim koracima osvajali su deo po deo tržišta, gradili poverenje i sticali sve veći broj potrošača. Kompanija je počela da se širi. Planski i temeljno su otvarani maloprodajni objekti i povezivani regioni. Jačala je logistika, a vozni park postajao sve brojniji i bogatiji. Uvećavao se magacinski i prodajni prostor. Tehnomedia je danas prisutna širom Srbije u 36 gradova sa 58 maloprodajnih objekata. Ova kompanija se ovde ne zaustavlja i nastavlja sa širenjem svoje maloprodajne mreže.

Tehnomedia je totalno drugačija od drugih. Proverite!!!

