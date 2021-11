GROBLJE NAS UNESREĆENIH JE VELIKO! Miroljub Petrović laže, ponašao se kao doktor, zbog njega sam SAHRANILA BRATA!

Miroljub Petrović, koji je u javnosti poznat po svojim nadrilekarskim i antivakserskim stavovima, a kojeg Biljana Jovanović optužuje za smrt svog brata Slavča Petrova (31), tvrdi za Kurir da Slavča nikada nije video, lečio niti uzimao novac od njega!

- Ja, Miroljub Petrović, nikada nisam video preminulog Slavča Petrova, niti sam ga lečio, niti uzimao novac od njega. Njegova sestra je kontaktirala sa mnom preko imejla i pitala za savet vezano za zdravstveni problem koji je imao njen brat. Ja nisam utvrđivao dijagnozu bolesti njenog brata, nego sam joj na imejl poslao moje mišljenje kako bi problem trebalo da se reši, a u skladu s dijagnozom koju mi je ona prenela. U pitanju je program čišćenja i jačanja organizma koji se sastoji od korigovanja navika i korišćenja lekovitog bilja. Na osnovu informacija do kojih sam kasnije došao, zaključio sam da je Slavčo Petrov preminuo od drugih zdravstvenih problema, a ne od onoga što je zvanično objavljeno u medijima - naveo je Petrović u mejlu koji je dostavio Kuriru, nakon što je naš list pre nekoliko dana ponovo pisao o ovom slučaju.

Biljana je ogorčena i kaže za Kurir da joj nije jasno kako Petrović nakon svega može da laže, jer je upravo to što je on tvrdio da Slavčo ne treba da ide kod lekara i da će ga on 100 posto izlečiti svojim tinkturama i programom umanjilo šanse njenom bratu da preživi.

Ona ističe da postoje brojni mejlovi koji to dokazuju. Nakon što mu je rekla da Slavčo ima benigni tumor na mozgu, on joj je sa imejl adrese svog Centra za prirodnjačke studije odgovorio da "nema potrebe da se uzbuđuje", da se to "brzo i lako rešava" i napisao joj "program ozdravljenja".

- Slavčo je šest dana bio u njegovom centru, gde je dan koštao 120 evra, ali ovaj nije želeo da ga vidi. Kada sam mu rekla da i nakon toga ima epi-napade, napisao mi je: "Rekao sam vam da ne ide kod lekara", kao i da ako jedno vreme bude kod njega non-stop, više nikada neće imati napade - priča Biljana. Biljana kaže i da u zvaničnom izveštaju piše da je Slavčo preminuo 7. januara 2019. na radnom mestu zbog nedostatka kiseonika kao posledice epi-napada, a ovi napadi su, kako kaže, bili posledica tumora:

- Miroljub zna da je moj brat preminuo zbog njegovog pokušaja da bude doktor. Groblje nas nesrećnih koje je ostavio za sobom je veliko - kaže ona i dodaje da pored mejlova ima i fotografije njenog brata iz centra, kao i da kući ima još nekoliko bočica tinktura koje im je Miroljub prodavao.

Portparolka Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu Marina Kecojević rekla je za Kurir da je predmet protiv Petrovića u predistražnom postupku i da će se tek kada dokazne radnje budu završene, doneti tužilačka odluka.

Ponovo zaluđuje narod Traži dokaze da korona postoji foto: Printscreen Petrović je, gostujući u nedelju u emisiji "Hit tvit" na TV Pink, javnost ponovo šokirao svojim izjavama. Između ostalog, kako prenose mediji, izjavio je da neko treba da iznese dokaze da korona postoji. On je u emisiji objašnjavao i da kovid pacijenti koji gube čulo ukusa i mirisa zapravo imaju problem s nervima, a to je sve nekako povezao s mobilnim telefonima. Istakao je i da su tri predsednika država koje nisu "slušale SZO" u vezi s koronom naprasno preminula, što on smatra nepobitnim dokazom postojanja zavere.

