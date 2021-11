MAHMUD BUŠATLIJA POSTAO STANKO CRNOJEVIĆ! Posle 500 godina islamskog opredeljenja njegove porodice VRATIO SE PRAVOSLAVLJU

Konsultant za strana ulaganja, vratio se pravoslavlju 500 godina pošto su se njegovi preci poturčili i tako postao Stanko Crnojević.

Mahmud Bušatlija pravoslavlju se vratio 2014. godina i kako je tada govorio nije prolazio ni kroz jedan ritual kojim se odriče islama, već se samo krstio.

Tom prilikom pormenio je i ime i to samo u crkvenim knjigama, dok je u dokumentima ostao Mahmud Bušatlija.

Krštenje je bilo njegova lična želja, a kako kaže kroz vekove njegovi preci nisu zaboravili koja je bila njegova krsna slava.

Bušatlija potiče od osmanskog paše koji je veoma bio istaknut u Osmanskom carstvu i koji se veoma istakao u pohodu na Crnu Goru, ali i koji nikada nije krio da je potomak Stanka Crnojevića. Nakon pet vekova Mahmud je odlučio da se vrati veri svoje porodice, pravoslavlju.

- Formalno, ja sam poslednji izdanak najmalđeg sina Ivana Crnojevića koji je bio dovoljno pametan da tada postane vazal turski, a bio je i vazal mletaka. Njegov najstariji sin bio je oženjen mletačkom aristokratkinjom. Kada je Ivan umro, njegov najstariji sin, koji je poznat po tome što je na Cetinju samo tridesetak godina posle Gutemberga štampao knjigu naćirilici. Kada je on umro, njegov najstariji sin beži sa ženom i četvoro dece u mletke. Turci su to iskoristili, pa su uzeli najmlađeg Ivanovog sina, koji je bio u vojnim školama. Skraćivanjem naziva teritorije kojom su vladali Crnojevići, koja se nekada zvala Crnojevića gora i nastalo je Crna Gora - ispričao je Bušatlija u "Usijanju" na Kurir televiziji.

On je naveo da sedam vekova unazad zna kog je porekla i da je njegova izvorna vera pravoslavlje.

- Vi ste imali porodice koje su znale svoje srpsko poreklo i to nije bilo strašno priznati. Kroz istoriju imate samo nekoliko porodica koje su se u pravom smislu te reči poturčile. Međutim, one su čak i neke rituale zadržavali. Mi smo znali koja je naša krsna slava. U komunizmu smo poštovali sve, ali nismo praktikovali mnogo. Za 500 godina našeg muslimanskog opredeljnja mi nismo ostavili nijedu džamiju iako smo bili paše. Izgleda da mi nismo bili neki pošteni muslimani, ali smo bili u establišmentu. Ivan Crnojević je bio svestan toga da se ljudi iz Zete ne mogu odbraniti od Turaka, on zna da to nije moguće i u trenucima kada Turci dolaze bilo je normalo da gleda da neko od porodice ostane u vlasti - rekao je Bušatlija.

