KUPILA PATIKE PREKO INTERNETA, PA DOŽIVELA PRAVI ŠOK! Naša sugrađanka sve uredno platila, a onda OTKRILA STRAŠNU PREVARU!

Zorana Milidrag predsednik "eKomerc asocijacije Srbije istakla je su internet prevare i dalje statistička greška, ali da se sve češće događaju, te je veoma važno biti oprezan odakle se roba naručuje.

- I kupci se sami odluče da kupuju kod neproverenih izvora - kaže Zorana Milidrag, predsednik "eKomerc asocijacije Srbije.

Ona je dodala da je najvažnije birati legalne internet prodavnice, iako su internet prevare statistička greška.

Prevarena majka iz Sremske Mitrovice - Poručila sam patike za dete putem jedne stranice na Fejsbuku, postnetom sam platila traženi iznos tim ljidima koji su stavili artikl na prodaju i nikada nisam dobila te patike. Posle kada sam proveravala te stranice sve je bilo ugašeno, nijedna nije postojala, a telefoni su bili pogašeni - kaže oštećena korisnica. foto: Kurir televizija Nebojša Dražić, IT stručnjak naveo je da je najbolji način da se zaštitimo od prevare taj da proveravamo komentare ispod artikla. - Kupci obavezno moraju pogledati komentare na društvenim mrežama ili sajtovima pre nego što se odluče da kupe nešto, statistika pokazuje da je to najbolji način da se zaštitite, je su prevare tog tipa sve češće - savetuje Nebojša Dražić, IT stručnjak i dodaje: 01:55 KUPILA PATIKE PREKO INTERNETA, PA DOŽIVELA PRAVI ŠOK! Naša sugrađanka sve uredno platila, a onda OTKRILA STRAŠNU PEVARU! - Ako je neki artikl prejeftin može ukazivati na to da je roba oštećena ili je polovna - navodi Dražić.

- Samimi tim ako neko ne prodaje putem poruke, ono pišite mi u inbok, već putem fejsbuk ili instagram šopa, to znači da je ta kompanija već proverila za vas validnost te prodaje. Sve ono što kupite putem poruke, vodite računa da vi upadate tu u zamku, jer iako vi plaćate preko vozača, ali vi paket otvarate tek kada platite. na legalnim šopovima vi imate pravo da vratite artikl 14 dana od preuzeća. Ti trgovci koji to rade, pitanje je samo dana kada će njihovi profili biti blokirani. Svako ko ne bude mogao da vrati robu ili na bilo koji način bude oštećen prijavljivaće te profile - navela je Zorana Milidrag.

- Sva roba može da se vrati u roku od 14 dana i zakon više štiti one koji kupuju preko interneta, nego one koji kupuju u radnjama. Trgovac je dužan da vam vrati novac najkasnije 14 dana od zahteva za vaš povrat, ali je poenta da to ide što brže. Kada je u pitanju bilo koja prevara preko društvene mreže, možete prijaviti i samoj toj društvenoj mreži, ali i tržišnoj inspekciji, koja munjevito reaguje na sve prijave ovakve vrste, jer se i oni trude maksimalno da poštuju zakon - navela je Milidrag.

Kako razlikovati legalne od nelegalnih radnji na društvenim mrežama Zorana Milidrag navodi da je prvi pokazatelj da je prodavnica legalna banka.

- Svuda gde je banka umešana to je prvi pokazatelj da je ta prodavnica legalna.

