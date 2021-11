DR KON IMA VAŽNU VEST ZA ĐAKE I RODITELJE Sednica Kriznog štaba o raspustu možda već sutra! I o kovid propusnicama i skijalištima

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da će se sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa održati ove sedmice, možda već sutra ili prekosutra.

Zimski raspust i skijališta

Ocenio je da je važno građanima unapred reći kad će početi zimski raspust, kakvo je ponašanje predviđeno za Novu godinu i na drugim skupovima, skijalištima.

foto: Zorana Jevtić

"Treba da se analizira da li je pad broja novozaraženih privremen i rezultat mera koje su se istovremeno dogodile, to je ovo pomeranje na 20 s kovid propusnicama i kraće produženje raspusta koje je bilo", rekao je Kon, koji je član Kriznog štaba, za TV Pink.

Govoreći o početku rasputa, on je podsetio da je epidemiolog Branislav Tiodorović pominjao 15. decembar, "ali smo u svakom slučaju mislili u drugoj polovini decembra", kao i da će se uskladiti sa Ministarstvom prosvete.

Kovid propusnice

Na pitanje o kovid propusnicama, on je rekao da je stav medicinskog dela Kriznog štaba da one treba da važe 24 časa, ali je glavno objašnjenje da se to postepeno uvodi da bi moglo da se kontroliše.

foto: Shutterstock

"Naše mišljenje je da to treba da bude 24 časa. Činjenica je da je i ovo, kako je sada, dalo neki rezultat. Mi, iz medicinskog dela, moramo da shvatimo da nismo jedini u Kriznom štabu, odluke su prilično kompleksne. Zato je Krizni štab sastavljen od raznih struka - ekonomista, pravnika, stručnjaka za komunikaciju", rekao je Kon.

Kurir.rs/Beta/TV Pink