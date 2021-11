NADRILEKARE SVE TEŽE PREPOZNATI: Zidovi puni diploma i preporuka, a pacijenti završe osakaćeni! OVO SU DVE OPASNE GRUPE

Ne stišava se bura koju je podigla Kristina Davidović, specijalista radiologije zaposlena u Kliničkom centru Srbije i predsednica Udruženja estetske medicine Srbije, koja je raskrinkala nadrilekare i ispričala sve o dugoj borbi protiv onih koji su se lažno predstavljali kao lekari i svojom nestručnošću uništavali ljude.

Davidović, koja se 10 godina bavi estetskom i antiejdžing medicinom, podigla je buru u javnosti tvrdnjama da su nadrilekarke, ukoliko bi se pojavile komplikacije, slale svojim nesrećnim pacijentkinjama i kriminalce da ih zastrašuju.

Predsednik Republičke stručne komisije za plastičnu hirurgiju prof. dr Marjan Novaković istako je da je napravljen pravilnik o tome ko može da organizuje i pohađa antiejdžing seminare.

- Napravljen je pravilnik gde se tačno zna ko može da edukuje za antiejdžing procedure, kako se organizuju i ko može da pohađa. Glavnu edukaciju i glavni nosioci antiejdžing procedura su hirurzi plastičari i dermatolozi koji su edukovani i imaju specijalizaciju. Jer koža je osnovni target tkiva od samog početka specijalizacije kod ove dve grane. Mogu za neke regije, kao što je urogenitalna, da tu budu urolozi i ginekolozi koji imaju određenu edukaciju za tu regiju - objasnio je Novaković u jutarnjem programu Kurir televizije.

Šema funkcionisanja

- Odlaze kod pravog estetskog hirurga i gledaju kako on radi. Ispred svog imena dodaju "dr" ili "specijalista estetske medicine" iako to nisu. U svakom gradu okupe 10 do 30 devojaka koje im "nabavljaju pacijente". "Nabavljačice" šire dobar glas o njima, njihovim diplomama i stručnosti, fotošopiraju fotografije. Za svakog dovedenog pacijenta te devojke dobijaju 20 do 50 evra. Svaka komplikacija koja se dešavala prikrivana je pošto su angažovani kriminalci koji su plašili žene da ništa ne prijavljuju jer će im se "nešto loše desiti" - navela je Davidović.