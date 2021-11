NEVAKCINISANI RODITELJI KORONOM ZARAZILI BEBU STARU 10 DANA: Dečak preminuo posle 6 nedelja u Tiršovoj

Beba stara nepuna dva meseca preminula je od posledica korone u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj.

Dečak je rođen potpuno zdrav, da bi ga posle samo deset dana zarazili nevakcinisani roditelji! Lekari su se šest nedelja borili za njegov život, ali, nažalost, dečak je izgubio bitku sa opakim virusom, piše Informer. Zbog sve češćeg zaražavanja dece koja razvijaju teške oblike bolesti, a neretko i gube život zbog virusa, lekari apeluju na roditelje da vakcinišu sebe, a onda i decu stariju od 12 godina. Samo vakcinacijom, dodaju oni, sprečavaju se fatalni ishodi.

Doktorka Snežana Rsovac iz bolnice u Tiršovoj kaže da je mukotrpna borba za život ove bebe trajala nedeljama, ali da je uprkos svim naporima lekara, dete, nažalost, preminulo. Vakcinacija dece starije od 12 godina sada više nije samo potreba nego i roditeljska obaveza

- Ona je bila prva beba koju smo primili u našu kovid jedinicu zbog posledica zaraze i bila je stara svega deset dana. Dete je primljeno na lečenje u veoma teškom stanju, sa ozbiljnom upalom pluća i odmah je priključeno na respirator. Šest nedelja smo se borili za bebin život i činili sve da se oporavi, ali, nažalost, nismo uspeli. Ona je preminula - otkrila je dr Rsovac i istakla:

- U isto vreme, na lečenje je došla i druga zaražena beba i ona je, hvala Bogu, uspela da se izbori i oporavi, iako je dugo bila na mehaničkoj ventilaciji. Dobro je prošla, nije više zarazna, prebacili smo je na odeljenje. Pluća su se oporavila, sada je na redu i ceo organizam da se vrati u normalu. Na lečenju imamo još jednu bebu, ona je trenutno na intenzivnoj terapiji, ali je stanje dobro. Ostala deca imaju lakšu kliničku sliku!

Lekić: Korona stremi ka deci, vakcinišite ih

Načelnik Bolnice za pedijatriju "Dr Olga Popović Dedijer", koja služi za lečenje nonkovid pacijenata među decom, dr Vojislav Lekić kaže da su poslednjih meseci roditelji usplahireni zbog koronavirusa, koji sada stremi ka deci.

- Deca su bila u velikom broju inficirana i bolesna, bilo ih je na respiratoru, kao i beba, a imali smo, nažalost, i smrtne slučajeve. Virus je pošast. Zato struka smatra da deca starija od 12 godina mogu da se vakcinišu. Kažu, primio vakcinu, pa umro. Pa izađeš i iz crkve, pa umreš, pa ti nije crkva kriva. To možda nema nikakve veze sa vakcinom u masi slučajeva, nego narod to voli, teorije zavere. Čak i da ima 27.000 slučajeva smrti od vakcine, a koliko ih je umrlo od kovida - kaže Lekić.

Da je situacija alarmantna i da deca sada ispoljavaju veoma težak oblik bolesti, upozorava i direktor Instituta za majku i dete dr Vladislav Vukomanović. On objašnjava da porastom broja zaraženih među odraslima raste i broj zaražene dece.

- Radi se o pacijentima sa teškim upalama pluća, kao i upalama srčanog mišića i srčane kese. Razmišljanje "moje dete sigurno neće da se zarazi" nije dobar način razmišljanja! Prvo, roditelji vakcinišite se svi! Odobrena je i vakcinacija dece starije od 12 godina, posebno za ugrožene grupe bolesnika, kod kojih bolest može da bude teška. Ono što je najvažnije jeste prekinuti taj lanac prenošenja infekcije. Kako kažu epidemiolozi, to je moguće ako se vakciniše 70 ili 80 odsto populacije. Kada se to bude desilo, onda će i kruženje virusa, pa i broj zaraženih značajno pasti, a samim tim i obolele dece - rekao je Vukomanović.

foto: Printscreen/RTS

Sa njima je saglasna i načelnica dečjeg odeljenja u KBC "Dr Dragiša Mišović" dr Olivera Ostojić. Na pitanje zbog čega je sve više dece u kritičnom stanju, a doskoro smo verovali da su najmlađi gotovo imuni na kovid-19, ona objašnjava:

- Virus je mutirao i napada sve! Imamo mere koje ne poštujemo i vakcine, ali se ne vakcinišemo. To je doprinelo da se virus raširi i među najmlađe koji su ranije odolevali zaražavanju. Mladi roditelji često nisu vakcinisani, pa onda to prenose na decu. To je jedan začarani krug. Roditelji do sada nisu verovali da ima potrebe za vakcinacijom dece i svi su mislili da teže forme neće zadesiti najmlađe. Sada definitivno ima potrebe da se svi vakcinišu kako bi se sprečili teži oblici. Mislim da vakcinacija dece starije od 12 godina sada više nije samo potreba nego i roditeljska obaveza. Jer i ovi slučajevi koji su završili na respiratoru trebalo bi da imaju lakši oblik da su vakcinisani - napomenula je dr Ostojić.

(Kurir.rs/Informer)