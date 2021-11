GARAŽE KOŠTAJU KAO JEDNOSOBAN STAN ILI GARSONJERA: Ako planirate da kupite garažu morate ovoliko para da izdvojite!

U celoj Srbiji, a posebno u Beogradu, u poslednje vreme znatno su skočile cene nekretnina, pa samim tim i cene garažnih mesta. Tako su, recimo, neke garaže na Novom Beogradu dostigle cenu od čak 40.000 ili 50.000 evra, a poređenja radi, toliko koštaju i jednosoban stan ili garsonjera na periferiji prestonice.

Kupovina nekretnine ili renoviranje stana u poslednje vreme iziskuju i kupovinu garaže ili garažnog mesta. Značaj garažnog prostora posebno je vidljiv poslednjih godina, kad je na ulicama sve više automobila, pa potražnja za parking mestom često postane nemoguća misija.

Nije tajna da se tržište nekretnina izdvojilo kao jedno od najuspešnijih tokom kriznih 2020. i 2021. godine zbog pandemije koronavirusa, te su oni koji ulažu u stambene, garažne i poslovne prostore - svakako u plusu. Ukoliko već kupuju garažno mesto, ljudi gledaju da iskoriste taj prostor tako da u njemu pored automobila, bicikla i sličnog može da stane još ponešto, pa je to svakako jedna od pogodnosti koju pruža garažni prostor.

Katarina Kuzmanović, head of real estate Sasomange.rs, pojasnila je za Kurir odakle ovoliki skok cena garaža i u kojim gradovima i delovima Beograda su cene dostigle svoj maksimum.

- Povećana potražnja za garažama je počela pre nekoliko godina, s povećanom potražnjom za stanovima u Beogradu. Doseljavanje u Beograd je donelo veće gužve i manjak parking mesta, porast standarda ljudi je doveo do toga da dosta porodica sada ima po dva automobila i slika grada se u ovom smislu mnogo promenila u odnosu na pre deset godina - počela je Kuzmanovićeva i dodala:

- Pojačana izgradnja novogradnje donela je i nove trendove, a to je da je sada standard da uz kupljeni stan kupac uzima i garažno mesto. Cene garaža su u poslednjih nekoliko godina, u zavisnosti od lokacije, porasle između 50 i 100 procenata.

Prema njenim rečima, pandemija nije glavni uzrok rasta cena, ali je svakako donela neke druge trendove kad je tržište nekretnina u pitanju.

- Ipak, period nakon lokdauna je doneo dalji porast cena nekretnina, samim tim i garaža, i trenutno je cena ovog tipa nekretnina na maksimumu u poslednjoj deceniji. Problem s parking mestima najviše je izražen u Beogradu i, mogu reći, u poslednje vreme i u Novom Sadu, ali ono što je posebno interesantno je i problem s parkiranjem u dva najveća turistička centra Srbije - na Zlatiboru i Kopaoniku. Zbog toga su cene, naročito na Kopaoniku, uvećane u poslednjem periodu.

Ona navodi i da je tačno da pojedine garaže koštaju kao stanovi.

- Na Novom Beogradu imamo garaže koje koštaju po 40.000 i 50.000 evra. Za taj novac možete kupiti garsonjeru ili jednosoban stan u nekim delovima grada. Prosečne cene kreću se od 7.000 do 8.000 evra, pa čak i od 15.000 do 20.000 evra za parking mesto u novogradnji - kaže Kuzmanovićeva i objašnjava da cena garaže, odnosno parking mesta zavisi najpre od lokacije, od toga da li je to garaža ili parking mesto, da li je u staroj ili novoj gradnji:

- Takođe, cenu diktira i "dodatni sadržaj" - da li garaža ima vodu, mokri čvor, grejanje, lift, obezbeđenje.

Ona smatra i da je u Srbiji ulaganje u stan oduvek bilo omiljena investicija, ako ne i jedina.

- Srbi vole da kupe stan i da ga izdaju zarad dodatnog prihoda. Međutim, posedovati stan i rentirati ga ima i svoje mane - stan treba održavati, ukoliko nemate stanare, očekuje vas i plaćanje komunalija. Uvek postoji mogućnost da vam stanar napravi ozbiljniju štetu, nekad ta svota može biti i više hiljada evra. S porastom potražnje za garažama javio se novi trend "investicija", gde je određeni broj kupaca, umesto da uloži u stan, svoj novac odlučio da investira u garažu ili više garaža i na mesečnom nivou od rente inkasira najmanje istu, a često i veću sumu nego da je iznajmio stan. A sve to bez ikakvih ulaganja i bojazni od potencijalne štete - pojasnila je Kuzmanovićeva, dodajući da misli da je dobro i jedno i drugo ukoliko je lokacija odgovarajuća.

Takođe, pored porasta kupoprodajnih cena garažnih i parking mesta, porasla je i cena izdavanja garaža.

- Očekujem da će se ovaj trend nastaviti i tokom naredne godine, jer potražnja za nekretninama u najvećim gradovima u Srbiji ne jenjava, a verujem da će se ovo preliti i na još neka tržišta u narednom periodu, gde je takođe krenula ekspanzija potražnje za nekretninama - istakla je Kuzmanovićeva.

Garažna vrata Čelična oko 60 evra po kvadratu Ukoliko se odlučite da namestite čelična garažna vrata, za to morate da izdvojite od 50 do 60 evra po kvadratnom metru. Rolo rešetke koštaju od 75 do 80 evra po kvadratnom metru, dok aluminijumska rolo garažna vrata koštaju od 65 do 70 evra po kvm.

ČINJENICE/ Cene garaža - od 7.000 do 8.000 evra je prosečna cena za garažno mesto u Beogradu - od 15.000 do 20.000 evra košta parking mesto u novogradnji u pojedinim delovima prestonice - od 40.000 do 50.000 evra je cena garaže na Novom Beogradu

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić