NASTAVNIK UDARIO UČENIKA, JAVNOST PODELJENA: Deca su razmažena, donose toster i na času prave tople sendviče!

Skandal u OŠ "Slobodan Bajić Paja" u Pećincima koji se desio u četvrtak, kada je nastavnik I. S. udario trinaestogodišnjeg dečaka tako da je ovaj pao na orman i zadobio ozbiljnu povredu glave, izazvao je polemiku u javnosti. I dok je nastavnik koji je ćuškama "častio" još trojicu učenika suspendovan i protiv njega je pokrenut disciplinski postupak, njegove "vaspitne metode", sudeći po reakcijama ispod našeg teksta o ovom incidentu, neobično su naišle na podršku.

- Ma da, bolje da ih je pustio da se drogiraju. Zato nam deca i jesu narkomani i alkoholičari jer imaju svoja prava - napisao je jedan čitalac, drugi je dodao:

- Dok je bilo ćuški i zulufa, nije bilo problema, zapadnjačka demokratija i prava nam donose i velike probleme.

Svoja iskustva podelio je i čitalac Kurira koji je, po svemu sudeći, u obrazovnom sistemu:

- Ovoga će biti sve više. Deca nemaju kućno vaspitanje, skaču po stolovima, donose toster nasred časa i prave tople sendviče. Neki dan smo imali poziv jer su deca stavila tri boje na vrata i kako je učiteljica otvorila, sve se to prosulo po njoj. Ljudi ne mogu da izdrže bahatost i bezobrazluk današnje dece, pa nažalost ovako reaguju.

Mnogi su tvrdili i da se pre 30 godina niko nije bunio zbog packi i povlačenja za uvo, dok "današnju razmaženu decu nastavnici ne smeju ni popreko da pogledaju".

Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS), kaže za Kurir da je velika razlika između toga kako su nastavnici koji sada školuju našu decu sami bili školovani i vaspitavani.

- Razlika je, pre svega, u sistemu vrednosti, koji više nije isti. Deca su nekada dolazila u školu s mnogo više kućnog vaspitanja. Danas to nije slučaj. Đaci danas mnogo teže prihvataju autoritete, a kod nas se to podrazumevalo. Drugo, današnja deca zbog ubrzanja života, nažalost, nemaju toliko prilike da budu s roditeljima koliko smo to imali mi, a na drugoj strani i škola je izgubila vaspitnu komponentu. Nemamo više te poluge kojima bismo ih vaspitavali, a nastavnici su prinuđeni i da se sami bore s mnogim stvarima - nastavnim programom, različitim zahtevima dece, roditelja, društva... I decu i nastavnike smo prepustili slučaju, a roditelje besomučnoj trci za finansijskim očuvanjem porodice. Međutim, za nasilje nikada nema opravdanje i oko toga nema pregovora bilo da je reč o nasilju nastavnika prema učenicima, učenika prema nastavnicima bilo o vršnjačkom nasilju - kaže ona.

U OŠ "Slobodan Bajić Paja" u Pećincima juče su nam rekli da je direktorka na sastanku i da pošaljemo pitanja mejlom, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore na pitanja šta su tačno deca radila što je nastavnika podstaklo na nasilničko ponašanje. Prema navodima nekih roditelja učenika te škole, đaci koje je nastavnik "prevaspitavao" su pili alkohol u školskom dvorištu, ali to nije potvrđeno.

Ana Janković Nijedna krajnost nije dobra foto: Printscreen Psiholog Ana Janković kaže za Kurir da nijedna krajnost nije dobra, pa ni to što su nekada nastavnici bili takav autoritet da su učenici na časovima bili preplašeni. - Ta krajnost nije pokazala dobar rezultat, pa se kroz humanističke nauke došlo do toga da deca treba da imaju više prava. Međutim, danas smo došli do toga da deca ne poštuju nastavnike i ne doživljavaju ih kao osobe koje su tu da ih poduče i obrazuju - kaže ona i dodaje da zakon jasno zabranjuje bilo kakav vid nasilja nastavnika prema učenicima.

