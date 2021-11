MAKRO JE SVOJIM PROSTITUTKAMA PLAĆAO I FAKULTET: Mihailo ih je KULTURNO UZDIZAO, neke su zarađivale i do 10.000 EVRA ZA VEČE!

Mihailo Maksimović bio je gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji, gde je sa voditeljkom Ljiljanom Stanišić pričao o svim tajnama posla kojim se godinama bavio.

Kao najpoznatiji makro u regionu, bio je uhapšen i u istražnom zatvoru proveo je godinu i devet meseci, a ostatak kazne odslužio je u kućnom pritvoru.

Maksimović je nedavno napisao knjigu o elitnoj prostituciji "Javna tajna iz prve ruke - Mnoga lica Marije Magdalene" koja je već danima glavna tema.

Novinar rubrike "Stars" u Kuriru Aleksandar Panić govorio je o tome ko su zapravo devojke koje su bile njegove zaposlene.

- Ovo je već dva dana centralna tema. Nije velika tajna ko su te devojke, pokušali smo da izvučeno zanimanja kojima su se dotične dame bavile. Imamo starlete na prvom mestu, pevačice pa i neke glumice pa čak i modne kreatorke. Ono što je tu najzanimljivije jeste da nema pravila. Za osobe koje nikada ne bismo rekli da se bave time, one se bave. To je veoma intrigantno. To su zaista osobe za koje nikada ne bismo rekli da se bave najstarijim zanatom, jer one drugi imidž čuvaju u javnosti - rekao je Panić.

Ono što karakteriše Maksimovićeve zaposlene jeste da svaka ima urađene grudi, jagodice i zadnjicu.

- Rekao bih da pored rijalitija ima mnogo pevačica koje isto to rade, a od skoro vidimo i glumice koje su promenile lični opis. To je zanimljivo jer su glumice uvek bile na višem nivou od estrade. Najzanimljivije je tu da se makro već povezivao sa nekim imenima i to je zaista u javnosti izazvalo veliku pažnju - objasnio je novinar.

Maksimović je isključivo na preporuku zapošljavao njegove radnice.

- Maksimović je do devojaka dolazio preko preporuke i kataloga. On kaže da je jako bio ponosan na katalog. Čitajući njegove odlomke iz knjige, sve je išlo putem preporuke i vodio je računa o tome ko će biti njegova zaposlena. Ono što je karakteristično za njega jeste da je veoma vodio računa o njegovim devojkama, ulagao je u njih i njihovo obrazovanje, u njihovu kulturu i unapredio ih je. To je specifično kad govorimo o makrou. On je spomenuo da je jedna devojka za 8 sati rada zaradila čak 10.000 evra - ispričao je Panić.

Panić smatra da je kućno vaspitanje kod devojaka koje su odlučile da se bave najstarijim zanatom ključno.

- Mislim da je vaspitanje ključno kod tih devojaka, ono što one nose iz svoje kuće. Mislim, a možda grešim, da sve to potiče od loših uzora, razorenih porodica i da smo mnogo zaslepljeni rijalitijem - rekao je novinar.

