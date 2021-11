POSLE JUTARNJEG MRAZA, OBLAČAN DAN, DO 13 STEPENI: Danas u Banatu olujni vetar, za vikend prolećne temperature, od ponedeljka sneg

U Srbiji će nakon jutarnjeg mraza i magle, dan biti oblačan sa dužim sunčanim intervalima.

U Timočkoj krajini će biti oblačno i tmurno. Duvaće slab, u košavskom području umeren, povremeno jak, jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do tri, a najviša od osam do 13 stepeni.

Narednih dana umereno do potpuno oblačno, mestmično sa kišom. Od ponedeljka osetno hladnije, pa se na planinama očekuje sneg, a slab sneg je ponegde moguć i u nižim predelima. U utorak slabljenje i kratkotrajni prestanak padavina.

Petak

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, više padavina se očekuje na severu Srbije. Vetar umeren i jak, a u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno i olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7, najviša u većini krajeva od 9 do 14 stepeni, u Timočkoj Кrajini oko 6 stepeni.

Subota

Promenljivo oblačno i u većem delu toplo i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9, najviša u većini krajeva od 11 do 17 stepeni, u Timočkoj Кrajini oko 7 stepeni.

Nedelja

Promenljivo oblačno i u većem delu toplo i vetrovito, mestimično sa kišom. U Timočkoj Кrajini tmurno i hladnije. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9 stepeni, najviša u većini krajeva od 10 do 18 stepeni.

(Kurir.rs)