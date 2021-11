NOVE DEMOGRAFSKE MERE POGODILE SUŠTINU PROBLEMA: Doktorka Mrkšić upozorava da su za MANJAK DECE jednako odgovorni i muškarci

Demografski procesi su dugotrajni i tek će se videti rezultat novih mera prema kojima će svaka porodilja dobiti 300.000 dinara, istakla je dr Zorica Mršević iz Instituta za društvene nauke.

- Demografski procesi su dugotrajni i vrlo teško je reći da nove mere odmah utiču na mlade parove. Problem je dobro uočen i nema ga samo Srbija. Pogođena je suština jer nestajemo kao nacija. Bitno da je nešto preduzeto u tom pravcu - naglasila je Mršević u jutarnjem programu Kurir televizije.

Mršević je navela da se demografski problem koji Srbija ima ne tiče samo žena, već i muškaraca, jer obe strane daju život.

- Ne bih apostrofirala žene. Žene nisu jedine koje stvaraju život. Ako muškarac nije spreman da preuzme odgovornost, kako se pitamo onda zašto žena nije spremna da preduzme odgovornost - upitala je Mršević.

Kako je doktorka navela, abortus ne bi bio sprečen i da je ograničen zakonom.

- Ako bi abortus bio ograničavan, dolazilo bi do teških posledica u vidu gubljenja zdravlja i života žena. Porodica treba da se planira na neki drugi način, ako to nije urađeno, jako je loše logički i ljudski reći: "Aha, ima toliko abortusa". Ta se deca ne bi rodila. Ako to ne bi uradili na klinici, uradili bi kod babe Mike u podrumu i imali bismo mrtve žene - istakla je Mršević.

