NEKI SUGRAĐANI USPELI DA UĐU U EVROPSKE ZEMLJE SA SAMO JEDNIM FAJZEROM?: Evo koliko je važna treća doza i od čega zavisi!

Francuska je jedina država EU koja je za sada, prema navodima na sajtu MSP, prihvatila da buster doza obezbedi ulazak u tu zemlju, međutim, neki sugrađani su navodno, kako smo nezvanično saznali, čak u Nemačku ulazili ako su, primera radi, primili dve doze "Sinofarma" i jednu dozu "Fajzera". Nima je navodno na granici očitavana samo poslednja doza. Ipak, kako za Kurir kažu u Kancelariji za IT i e-upravu to nikako nije pravilo:

- Svaka zemlja propisuje proceduru ulaska u zemlju i ima svoje interne procedure šta se skenira, a realno je da se nikad ne skenira jedan QR kod. Možda se negde desilo da je neko uspeo da uđe na taj način, ali ne može da se tvrdi da je to pravilo i da će zahvaljuči trećoj dozi moći svuda da putuje - navode u Kancelariji i ističu da se građani moraju da se pre putovanja upoznaju sa pravilima ulaska i kretanja u zemlji u koju žele da putuju.

- Ukoliko i dalje imaju neke nedoumice trebalo bi da kontaktiraju vlasti te zemlje i pitaju za uslove - navode.

foto: Printscreen/RTS

I Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) kaže za Kurir da zna za slučajeve sugrađana kojima su na granici očitavali samo poslednju dozu vakcine.

- Novi zeleni sertifikat sada dobijate u tri papira. Svaka vakcina ima svoj papir na kojem piše kada ste je primili. Međutim, oni koji su, na primer, primili dva "Sinofarma", a onda "Fajzer", davali su samo onaj sa "Fajzerom" na čitanje, jer je on jedini aktivan i važeći, obzirom da je ostalim vakcinama istekao rok od sedam meseci - objašnjava Seničić za Kurir i dodaje da mu je poznato da je to prolazilo, ali da to možda zavisi i od carinika koji proverava.

Kurir.rs/R.K.