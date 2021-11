BOJANA REŠILA DA DRŽI KURSEVE JER ODLIČNO ŠIJE: Ali nije verovala da ovolike žene hoće da nauče kako se šiju odelca za pse! (FOTO)

Duks, ogrtač, kabanica... I kuce prate modu, a vlasnici za njih šiju...

Često u parku ili na ulici vidite kucu koja izgleda baš kao da je pošla na modnu reviju. Za sve vlasnike koji vole da modiraju svoje ljubimce, Bojana Bradić u jednom beogradskom ateljeu je osmislila, i drži kurseve šivenja odela za četvoronožne mezimce, objavio je RTS.

foto: RTS Printscreen

Svake nedelje na kurs kod Bojane, vlasnici ljubimaca dolaze sa istom željom - da nauče kako da sašiju odela za ljubimce.

„Ja pretpostavljam da sam videla neku kucu u odelu i mislim da je to samo bio trenutak i da sam pomislila - Zašto mi to ne bismo radili to kod nas niko ne radi. I eto, to je bila neka inicijalna kapisla", objašnjava modna dizajnerka Bojana Bradić.

foto: AP

Bojana organizuje i kurseve šivenja za odrasle, veza, modelovanja, radionice za decu. Ipak, kaže da od svega nije očekivala toliko interesovanje za časove šivenja za ljubimce. Više od 100 žena do sada je prošlo kroz njenu školu.

foto: RTS Printscreen

„Interesovanje je veće nego što sam očekivala iz razloga što preko zime izrađujemo ogrtače i duksiće i to najviše izrađujemo za kućne pse. I tako da je interesovanje najviše u zimskom periodu. Čak nam se najviše prijavljuju oni koji nikakvog iskustva u šivenju nemaju. Oni to u prinicpu izrađuju iz hobija, ali ima i onih koji žele neki biznis da pokrenu", kaže Bojana.

Kako bi pokrenuli biznis sa odećom za životinje početnici najpre uče osnovne lekcije krojenja. Ipak, jedna od najtežih je udovoljiti ukusima četvoronožnih klijenata.

foto: Shutterstock

„Kao i ljudi pa tako nije ni svaki pas isti, tako da izvučemo neke osnovne mere, dužina leđa, obim grudnog koša, obim vrata i slične stvari i onda prilagođavamo kroj koji već koristimo određenoj kuci", ukazuje ova modna dizajnerka i krojačica.

Pitamo je i koliko vremena je potrebno da se savlada šivenje garderobe za kuce.

„Oko pet sati, a to znamo iz prakse jer najčešće organizujemo jednodnevne radionice koje su nedeljom od deset sati do tri. I tu je najviše prijava i najviše interesovanja, jer je jednokratno. Polaznici bukvalno za pet sati urade ili duks ili ogrtač, jaknicu, kabanicu ili šta god da je tog dana tema", kaže vlasnica beogradskog ateljea.

foto: RTS Printscreen

Zato ovi časovi imaju dvostruku korist - za žene da uposle ruke, osmisle posao ili pronađu hobi, a za ljubimce da u parku, osim da budu zaštićeni od zime i kiše, izgledaju baš kao da su sišli sa modne piste.

Kurir.rs/RTS