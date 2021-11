DANAS POČINJE BOŽIĆNI POST: Pravoslavni vernici bi šestonedeljni post trebalo da iskoriste za pročišćenje duše i tela

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik svetih mučenika Gurija, Samona i Aviva. Ovaj praznik, koji je ujedno i prvi dan Božićnog posta obeležava se 15. novembra po starom, odnosno 28. novembra po novom kalendaru.

Vernici pravoslavne veroispovesti bi šestonedeljni post trebalo da iskoriste za pročišćenje duše i tela od strasti, kao i da se uzdrže od rđavih misli, želja i dela, a naposletku i od mrsne hrane. Na Božić, 7. januara, treba da pristupe činu pričešća i proslave rođenje Isusa Hrista.

Postoje pravila koja vernici treba da ispoštuju kako bi se pričestili. U postu treba opraštati i nastupati čista srca, poručuju sveštenici. U toku celog ovoga posta ne jedemo meso, beli mrs i jaja. Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka koji se poste „na vodi“.

Riba se jede svake subote i nedelje kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice, čak i ako praznik padne u sredu ili petak. Poslednja nedelja Božićnog posta posti se strožije, bez upotrebe ribe, a po mogućnosti „na vodi“. Na Badnji dan se ne upotrebljava ni ulje ni vino, već se obavezno posti „na vodi“.

Gurije i Samon su po predanju bili ugledni građani edeski. U vreme jednog gonjenja na hrišćane oni se skloniše van grada i živeše u postu i molitvi hrabreći pravoverne, koji su se njima obraćali za savet.

Posle nekog perioda uhvatiše ih i izvedoše pred sudiju koji im zapreti smrću ukoliko se ne pokore naredbi cara o tome da se klanjanju idolima, na špta mu oni odgovoriše: “ako se pokorimo naredbi carskoj, propašćemo, čak i ako nas t ne ubiješ.”

Prvo su ih mučili, a zatim bacili u tamnicu u kojoj su proveli skoro tri i po meseca. Nakon toga ih osudiše na smrt 322. god. za vreme cara Likinija. Kasnije i Aviv đakon Edeski, primi muke za Gospoda Isusa Hrista svoga, i u plamenu predade duh svoj Bogu. Majka njegova izvadi iz ognja telo njegovo celosno i sahrani u grob zajedno sa sv. Gurijem i Samonom. Kada presta gonjenje, podigoše hrišćani hram u čast tri mučenika, Gurija, Samona i Aviva, i položiše njihove čudotvorne mošti u jedan kovčeg. Brojna čuda počela su da se dešavaju u tom vremenu.

Jedno je posebno učinilo da ljudi zaneme i da se okrenu verovanju u Gospoda Boga.

Priča ide ovako: Jedna udovica u Edesi imaše ćerku devojku, kojom se oženi jedan Got vojnik iz grčke vojske. Kako se ta žena plašila da da svoju ćerku u daleku zemlju, Got se zakle na grobu sveta tri mučenika, da nikakvo zlo neće devojci učiniti nego da će je uzeti za zakonitu ženu, pošto je kako reče, neoženjen. U stvari on beše oženjen. A devojku koju je uzeo držao je kao robinju dok mu ne umre zakonita žena. Kada se to dogodi, on u dogovoru sa svojom rodbinom sa mrtvom ženom zakopa i živu robinju.

Devojka u suzama moljaše sv. mučenike da je spasu. I oni joj se javiše u grobu, uzeše je i trenutno preneše iz Gotske zemlje u Edesu, u svoju crkvu. Sutradan, kada crkvu otvoriše, nađoše devicu kraj groba svetitelja Božjih, i saznaše o čudesnom izbavljenju njenom.

Kurir.rs