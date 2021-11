OBJAVLJENA NOVA PROGNOZA ZA POČETAK DECEMBRA: Naredne nedelje otopljenje, pa sneg! Evo kada bi mogao biti POČETAK PRAVE ZIME

Danas nas očekuje naoblačenje, padavine i zahlađenje, a početkom sledeće nedelje biće osetno hladnije, nad središnjim i istočnim predelima ponegde sneg, najavio je u najnovijoj prognozi meteorolog Marko Čubrilo.

Sredinom nedelje na kratko toplije, a zatim stiže novo zahlađenje uz pojavu snega i u nizijama.

- U nedelju već ujutro na severozapadu i duž većeg dela Jadrana naoblačenje sa kišom, a mogući su i pljuskovi. Nad središnjim, a posebno istočnim predelima do posle podneva promenljivo oblačno i toplo, ponegde uz pljusak. Do večernjih časova hladan front će zahvatiti najveći deo regiona donoseći padavine. Okretanje vetra na sevozapadni smer na kratko u zoni fronta može biti jak, a očekuje se i jače zahlađenje tako da će kišu na visini iznad 800 metara nadmorske visine brzo smeniti sneg, dok se do uveče očekuje spuštanje snežne granice na oko 700 mnv. Dnevni maksimum od oko 7 na severozapadu Hrvatske do oko 17 na jugoistoku Srbije - napisao je Čubrilo.

Kako dalje navodi, u ponedeljak i utorak biće relativno hladno i vetrovito, nad južnim i središnjim predelima više oblaka, ponegde uz nalete susnežice i snega, dok bi nešto više snega bilo iznad 500 mnv i tamo treba očekivati i tanji snežni pokrivač.

- Nad zapadnim i severnim predelima uglavnom suvo. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, koji će u utorak uveče biti u okretanju na jugozapadni. Jutarnji minimum od -3 do 4 stepena Celzijusa, a dnevni maksimum od 3 do 7 stepeni Celzijusa, duž Jadrana oko 13 stepeni. Sredinom nedelje ka nama će se ispred novog, hladnog, fronta na kratko pokrenuti strujanje osetno toplijeg vazduha te će uz jugozapadni vetar u sredu i četvrtak makismumi ponegde biti i do 16 stepeni, posebno na jugu regiona.

Čubrilo predviđa u četvrtak na severozapadu novo naoblačenje koje će najaviti premeštanje hladnog fronta koji će u petak doneti prolazne padavine, zahlađenje i okretanje vetra na severozapadni smer.

- Sneg uglavnom iznad 700 mnv. Za naredni vikend je moguće dalje zahlađenje i novo pogoršanje sa kojim bi češće pojave snega moglo biti i u nizijama regiona te bi ponegde i ispod 500 mnv usledilo formiranje snežnog pokrivača. Vetar bi bio pojačan severni, a dnevni maksimum od 0 do 5 stepeni. Ujutro bi bilo pojave mraza do oko 4 stepena Celzijusa. Posle 6. decembra operativni proračuni i dalje imaju signal za moguće razvijanje Skandinavskog anticiklona što bi za nas moglo značiti početak prave zime, ali ansamble članovi oba modela za sada još ne daju podršku za razvijanje takve sinoptike i u narednih nekoliko dana ćemo videti hoće li se taj signal održati i pojačati ili će ga oprativni proračuni skloniti. U nedelju svakako ide jača promena vremena, kiša, zahlađenje i spuštanje snežne granice na oko 700 mnv - objasnio je Čubrilo.

(Kurir.rs)