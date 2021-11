MEŠTANI SELA KOD LJIGA OTKRILI POTRESNE DETALJE O DEČAKU (12): Živi u oronuloj kućici na brdu, nema struju, otac radi za nadnicu

Dečak K. D. (12) iz sela u okolini Ljiga, koji je nestao u subotu oko 17 sati, pronađen je juče u selu Boljkovci na teritoriji Gornjeg Milanovca, živ i zdrav, posle 20 sati potrage!

Kako Kurir saznaje, nesrećni dečak izgubio se na putu do kuće, a pronašli su ga pripadnici Gorske službe spasavanja na nepristupačnom terenu, na obroncima planine Rajac.

GSS tražio dečaka, ali i porodica i prijatelji foto: Gorska služba spašavanja

- Dečak je u subotu bio u centru sela i vraćao se kući. Žitelji su ga videli i on im se kao i obično lepo javio i otišao u šumu, jer se njegova kuća nalazi na brdu. Verovatno je na ulasku u šumu promašio skretanje - kaže meštanin i nastavlja:

Dva puta

- Kad se uđe u šumu, imate dva skretanja - jedno vodi ka dečakovoj kući, a drugo u selo Boljkovci. Bio je sumrak i dete je pogrešilo put, a kako je sve dublje išlo u šumu, izgubilo se.

dečak k. d. nađen je nakon 20 sati potrage foto: Privatna Arhiva

Kad su roditelji primetili da im se najstariji od troje dece ne vraća kući, uplašili su se.

- Ljudi su se izbezumili od straha, jer se dete plaši mraka, pa su bili ubeđeni da nije daleko otišao. Počeli su da ga traže po komšiluku, ali i po celom selu. Dozivali su ga, međutim, od njega ni traga ni glasa, a mrak je uveliko bio pao - kaže sagovornik i objašnjava da je alarmirana i Gorska služba spasavanja:

- U subotu nešto posle ponoći u potragu se uključila i Gorska služba, koja je celu noć pretraživala teren, koji je u nekim delovima veoma nepristupačan. Drama koja je trajala više od 20 sati završila se sa srećno kada su ga sreli meštani Boljkovca, koji su odmah pozvali GSS.

potraga za dečakom foto: Gorska služba spašavanja

- Čuli smo da je nestao, pa smo ga i mi tražili. Izašao je sam iz šume i došetao do nas. Bio je na obodu sela, odmah smo znali da je to on - kažu meštani sela u kom je dečak nađen.

Nije spavao

Gorska služba spasavanja potvrdila je da je mališan uspešno nađen.

- Celu noć nije spavao, ali je dobro. Priča, u dobrom je psihofizičkom stanju. Nismo smeli da kažemo roditeljima da je nađen dok ne budemo sigurni da je to on. Onda smo ih dovezli i sada su s njim - rekli su spasioci iz Gorske službe, koji su srećni jer je sve dobro ispalo.

dečaka u selu svi hvale foto: Privatna Arhiva

Meštani sela iz kog je dečak za njega imaju samo reči hvale.

- Lep je ko slika, divan, kulturan, vredan da ne može da se poveruje. Ide u školu u Ljig i svakog dana putuje autobusom. Izvanredna porodica, iako zaista imaju dosta nedaća i nalaze se na rubu egzistencije - navodi naš sagovornik.

Težak život Nemaju struju Dečak se s porodicom, kako tvrde meštani, iz Zemuna doselio u selo nadomak Ljiga pre pet godina. - Prvo su živeli kod jedne bake kao podstanari, ali nedavno su uspeli nekako da kupe tu oronulu staru kućicu na brdu, u kojoj nema struje. Koriste nekoliko solarnih panela, ali to je zaista malo i bukvalno nemaju struju - kažu žitelji ovog sela i apeluju da se ovoj divnoj porodici pomogne: - Otac mališana radi za nadnicu, seče drva, i to im je jedni prihod, ne znam da li dobijaju neku pomoć od grada, ali njima zaista treba pomoći.

(Kurir.rs - B. Travica)