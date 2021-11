SVEČANO OTVOREN MOST BRATOLJUB Vulin: Drina nas deli onoliko koliko mi dopustimo da nas deli, mora da nas spaja

Izaslanik predsednika Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin i ministar komunikacija i transporta u Savetu ministara Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović svečano su danas otvorili novoizgrađeni most na Drini između Bratunca i Ljubovije "Bratoljub", zajednički granični prelaz i carinski terminal između dve države.

Ministar Vulin istakao je da je Drina granica onoliko koliko mi to hoćemo i koliko mi odlučimo da ona to bude i dodao da će, dok god je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Republika Srpska biti čuvana, branjena i pomagana.

foto: MUP Srbije

"Drina nas deli onoliko koliko mi dopustimo da nas deli. Mora da nas spaja. Sa obe strane živimo isti, radujemo se istom stvarima, verujemo u mir i nadamo se da će ova deca koju su danas tu rasti u boljim vremenima nego što smo rasli mi", rekao je ministar Vulin i istakao da je most "Bratoljub“, most nade.

"Dok Srbiju vodi predsednik Aleksandar Vučić Republika Srpska će biti čuvana, branjena, pomagana. I nije to samo bratska ljubav, već se na ovakvim primerima, pokazuje da je to život. Svaka potreba Republike Srpske je potreba Republike Srbije“, naveo je ministar Vulin.

Istakao je da Republika Srbija i Republika Srpska žele mir i prosperitet i dodao da je most građen dve godine, a da je potom još najmanje četiri godine čekao da se birokrate ili zla politička volja smiluju i da dopuste građanima sa obe strane Drine da žive i rade bolje i jednostavnije.

foto: MUP Srbije

"Nema opravdanja da se među ljudima prave granice, nema opravdanja da ovaj prelepi most čeka šest godina da se preko njega pređe. Šest godina da se promeni život na bolje, a sve smo uradili brzo i odmah. E tako se čeka kada je nekome politika ili zlovolja preča nego život građana sa obe strane reke“, istakao je ministar Vulin.

Obraćajući se građanima Republike Srbije, Republike Srpske, ministar je naglasio da je ovo srećan dan, jer nam daje priliku da budemo bliži jedni drugima, da nam životi prolaze u dobroti, zdravlju, napretku, prilika da pokažemo da između braće ne može i ne sme biti granica.

foto: MUP Srbije

„Nemoj da mi neko zameri na ovome što govorim. Jer kada god pričamo o Evropi kažemo Evropa bez granica, a što onda među Srbima mora da bude granica. Кada god pričamo o svetu koji je veliki, moderan, lep kažemo da ne sme biti prepreka ni za ljude ni za robu, a što da bude prepreka među Srbima. I neka niko ne pokuša da ovo zloupotrebi jer mi Srbi iznad svega tražimo mir, priliku da ova prelepa deca rastu u zemlji i vremenu boljem nego što smo rasli mi“, poručio je ministar Vulin.

Ministar Mitrović istakao je da mu je čast što u ime Saveta ministara Bosne i Hercegovine prisustvuje ovom događaju, koji obe strane čekaju 15 godina od ideje do realizacije, šest godina od početka radova na izgradnji mosta.

foto: MUP Srbije

"Naziv samog mosta ima simboliku jer se sastoji od početnih slova opština sa dve strane Drine, Bratunca i Ljubovije. Most koji je počeo da se gradi 2015, završio se 2017, a njegova vrednost je oko 499 miliona dinara“, rekao je ministar Mitrović koji se zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Republici Srbiji na finansiranju njegove izgradnje.

foto: MUP Srbije

Prema njegovim rečima, most je ostao do današnjeg dana ne otvoren, da bi 2019. novi Savet ministara obezbedio sredstva koja su bila neophodna da se izgradi zajednički granični prelaz.

"Ovaj most spaja dve obale, dve države, dva naroda, Srbiju sa Republikom Srpskom, a onda i Bosnom i Hercegovinom. Spaja dva regiona, dve države, ekonomije, jer mostovi pored toga što spajaju ljude, omogućavaju povezivanje infrastrukture i razvoj ekonomija“, rekao je Mitrović.

Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je da je ovo veliki dan za Republiku Srpsku i Republiku Srbiju.

"Pre četiri godine Vlada Republike Srbije sagradila je most. Čekali smo do današnjeg dana da se sagradi granični prelaz, koji je zajednički i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je prvi zajednički granični prelaz i po uzoru na njega trebali bi u budućnosti da gradimo sve prelaze koji će biti na jednom mestu kako bi olakšali procedure za sve one koji ih koriste“, rekao je Višković.

foto: MUP Srbije

Prema njegovim rečima, ovaj prelaz treba da omogući prosperitet ljudi koji žive i sa jedne i sa druge strane Drine i ukazao da je to bila vizija kada se odlučilo da se krene u izgradnju ovog prelaza i mosta.

"U ime vizije, za koju je ideju dao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, želim u ime institucija Republike Srpske da mu se zahvalim na podršci i mogućnosti da Republike Srbija izgradi jedan ovakav most“, kazao je Višković.

Načelnik opštine Bratunac Srđan Rankić podsetio je na reči našeg nobelovca Ive Andrića da ništa nije bolje i vrednije od mostova i posebno se zahvalio bratskoj Srbiji predsedniku Vučiću za svesrdnu podršku Republici Srpskoj i Bratuncu. Rankić je kazao da ovaj most predstavlja pruženu bratsku ruku Bratuncu i Republici Srpskoj i poželeo da on bude početak uspešnih ekonomskih projekata, kulturnog povezivanja i saradnje, koja je osnova stvaranja bolje budućnosti.

Predsednik opštine Ljubovija Milan Janković kazao je da je san o spajanju dve obale Drine, posle decenije i po postao java na radost građana obe opštine. Janković se zahvalio predsedniku Srbije Vučiću, Vladi Republike Srbije i Srpske koje su omogućile da dođe do otvaranja mosta, koji sigurno, kako je rekao, nije najveći niti će biti najprometniji, ali će biti najveći u srcima svih.

Zajednički granični prelaz Ljubovija (Novi most) – Bratunac (Novi most) je prvi zajednički granični prelaz između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Republika Srbija je finansirala izgradnju mosta „Bratoljub“, koji je dug 227 metara, a širok 14 metara i sadrži po jednu traku u svakom smeru, pešačke i biciklističke staze u oba pravca. Bosna i Hercegovina finansirala je izgradnju zajedničkog graničnog prelaza, koji se nalazi na njenoj teritoriji.

