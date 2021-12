POZNATI METEOROLOG OBJAVIO KAKVO ĆE VREME BITI DO KRAJA NEDELJE: Prognozirao tačno u dan pa najavio i sneg u nižim predelima

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je na svom Fejsbuk profilu detaljnu prognozu do kraja nedelje.

- Nakon zahlađenja, narednih dana osetno toplije. U petak i u subotu novo zahlađenje i preslikana vremenska situacija jučerašnjem i današnjem danu. Sneg je prekrio brdsko-planinska područja, a prvi sneg pao je i u nižim predelima na jugu, jugozapadu, zapadu i ponegde na jugoistoku Srbije. Na planinama je i preko 20 cm snežnog pokrivača, a u nižim predelima formirao se na zapadu i jugozapadu Srbije, dok na jugu i jugoistoku nije došlo do formiranja, zbog temperature podloge u ''plusu''. Beograd i veći deo nižih predela Srbije i dalje će čekati prvi sneg - napisao je on i dodao:

- Već u sredu i u četvrtak u Srbiji će tokom dana biti osetno toplije. Bićemo pod uticajem novog ciklona, koji će se iz severozapadne Evrope premeštati ka centralnoj. Kako ćemo se nalaziti u toplom sektoru, očekuju se snažna jugozapadna visnska strujanja, uz advekciju i tople vazdušne mase sa Mediterana. Biće suvo sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura u sredu od osam do 16 stepeni Celzijusa, a u četvrtak od 11 do 17, u Beogradu do 15. Mraz u sredu se očekuje na jugu i jugoistoku Srbije, ponegde i do minus pet, a istovremeno na severu do pet. Sneg će se tokom srede i četvrtka na planinama otopiti. Duvaće i pojačan jugozapadni vetar, a u Pomoravlju i u Podunavlju košava, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Meteorolog Đurić navodi i da u četvrtak krajem dana i tokom noći na severozapadu Srbije biće naoblačenja sa kišom.

- U petak se očekuje formiranje sekundarnog ciklona iznad Jadrana, pa se u Srbiji očekuje jače naoblačenje sa kišom. Tokom dana će ciklon iz centralne Evrope nastaviti put na istok, ciklon sa Jadrana svojim centrom preći će centralni deo Balkana, a preko našeg područja u sklopu visinske doline koja će se spustiti sa severa, uslediće i prodor hladnog fronta uz jače zahlađenje - napisao je on.

- Na planinama će kiša preći u sneg. Maksimalna temperatura od pet stepeni Celzijusa na severozapadu do 13 na jugoistoku Srbije, a jutro će biti najtopliji deo dana. U toku večeri usled jačeg zahlađenja, kiša će u nižim predelima zapadne i južne Srbije preći u susnežicu i vlažan sneg, ali bez značajnijeg formiranja pokrivača, zbog toplije podloge, dok će se 10-20 cm snega formirati u brdsko-planinskim predelima. Istovremeno, na severu Srbije i u Beogradu kiša će prestatati, tako da će ovi predeli Srbije ponovo proći bez snega - objašnjava Đurić dodajući da će u subotu biti hladno uz maksinamalne temperature oko pet stepeni Celzijusa.

- Biće suvo, samo ujutro u južnim i centralnim predelima i na planinama sa slabim padavinama.

