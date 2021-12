PIJANIM VOZAČIMA ODUZIMATI AUTOMOBILE: Okanović ima rešenje za veću bezbednost u saobraćaju! (ANKETA)

BEOGRAD - Predstavnik Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović ocenio je danas da bi oduzimanje automobila pijanim vozačima koji izazovu saobraćajnu nezgodu moglo da bude jedno od rešenja za očuvanje ljudskih života.

Okanović je za RTS rekao da su takva zakonska rešenja primenjena i u Sloveniji i Italiji i kako je naveo, odnedavno i u Austriji.

On je rekao i da se broj pijanih vozača u Srbiji ne smanjuje, uprkos rigoroznim kaznama i intenzivnim kontrolama saobraćajne policije.

"Imamo jako veliki broj pijanih vozača i veliki broj nezgoda koji izazivaju i ja se bojim da bi tu jedno značajno rešenje bilo oduzimanje autombila", rekao je on.

Okanović je naveo i da pri tome državi ne bi bio cilj da nekome oduzme automobil već da sačuva ljudske zivote.

"Neko ce reći to (automobil) je privatna svojina, to je svetinja ali ne - život je svetinja i pravo na život je svetinja", rekao je on.

Ukazao je i da neki ljudi ne mogu da se "dozovu pameti".

"Ne trebaju nam automobili, trebaju nam ljudski život ali očigledno da neki ljudi ne mogu da se dozovu upamet", rekao je on.

Okanović je napomenuo i da za povećanje bezbednosti u saobraćaju "ne postoji čarobni štapić i jednostavno rešenje".

Naglasio je i da je najvažnija aktivnost saobračajno vaspitanje i obrazovanje i da, kako je ukazao, da dobijemo decu koja će biti svesna potrebe vezivanju pojasa, i imati svest o brzini, o alhoholu i drugim stvarima.

