DELTA CITY POSTAO DEO MPC PROPERTIES MREŽE ŠOPING CENTARA

Beograd, 2. decembar 2021. godine – Kompanija MPC Properties, regionalni lider u izgradnji i upravljanju nekretninama, kupila je Delta City šoping centar, čime je potvrdila svoju lidersku poziciju. Ova akvizicija je dodatno osnažila MPC retail portfolio koji čine UŠĆE Shopping Center, najposećeniji šoping centar u regionu, BEO Shopping Center, nova šoping destinacija koja je otvorena u junu prošle godine, Mercator centar Beograd, prvi moderni šoping centar u Beogradu i Immo Outlet centar, omiljeni porodicama iz okruženja centra.

MPC Properties ima najduže iskustvo i ekspertizu u izgradnji, invenstiranju, razvoju, akvizicijama i upravljanju komercijalnim nekretninama, a trenutno poseduje i upravlja impresivnim portfoliom sastavljenim od poslovnih objekata i šoping centara, građenih po najvišim svetskim standardima i na najboljim gradskim lokacijama. Portfolio kompanije je efikasan i održiv, sertifikovan najvišim standradima zelene gradnje LEED i BREEAM za čak 95% svog potfolija. Pored navedenih retail objekata, kompanija poseduje i ekluzivan portfolio poslovnih zgrada, među kojima su Ušće Tower One i Ušće Tower Two poslovni centri, Navigator Business Complex, TLD Belgrade i Plaza Prima.

Delta City je jedan od najposećenijh šoping centara, i to ne samo u Beogradu već i u celoj zemlji, koji zbog svoje jedinstvenosti privlači veliki broj posetilaca, koji su ovom šoping centru lojalni još od 2007. godine kada je centar i otvoren. Dodajući svom porfoliju ovaj uspešan centar, MPC će imati priliku da, koristeći svoju ekpertizu i najbolju praksu, poboljša i unapredi isksutvo na ovoj šoping destinaciji.

„Kupovinom Delta City šoping centra, MPC Propeties je u mogućnosti da svojim zakupcima i poslovnim partnerima ponudi ne samo kvalitetan i raznovrstan portfolio, već i najbolje tržišne uslove za razvoj poslovanja. Naša dugogodišnja ekpertiza u razvoju i upravljanju najvećim retail i office projektima u zemlji, uigran tim internacionalnih i domaćih stručnjaka, najšira mreža internacionalnih i regionalnih brendova, ali pre svega stabilan i održiv portfolio, čine MPC Properties pouzdanim partnerom za razvoj i nadogradnju biznisa. Ovom akvizicijom naša retail mreža broji čak pet šoping centara i predstavlja apsolutnog lidera na domaćem tržištu, ali i šire“, izjavio je CEO MPC Properties Maxence Liagre.

U cilju postizanja jedinstvenog šoping iskustva posetilaca, kompanija MPC Properties je nedavno lansirala i mobilnu aplikaciju lojalnosti Tvoj Centar, koja spaja tri tržna centra UŠĆE, BEO i Mercator, a koja omogućava nagrađivanje poenima posete bilo kojem od navedenih tržnih centra. Prikupljeni poeni kroz aplikaciju se zatim mogu zameniti za ekskluzivne poklone i popuste. U aplikaciju će uskoro biti dodat i Delta City šoping centar, što će povećati atraktivnost centra, ali i kvalitet i obim same komunikacione platforme Tvoj Centar.

Važno je naglasiti i da je MPC Properties jedan od pionira i promotera zelene gradnje na domaćem tržištu, što potvrđuje činjenica da u svom vlasništvu poseduje čak tri objekta koja su projektovana i izgrađena po najvišim svetskim standradima zelene gradnje: Navigator Business Center 1 i 2 koji su izgrađeni po LEED Gold standardu i UŠĆE Tower Two koji je izgrađen u skladu sa BREEAM standardom. Svaki sledeći projekat kompanije se dodatno unapređuje i pomera granice tržišta, a naredni MPC korak je uvođenje i Well sertifikata Health and Safety za ceo portfolio. Ovaj sertifikat je posebno značajan, imajući u vidu aktuelnu situaciju sa pandemijom covid-19, jer predstavlja najbolju svetku praksu koja doprinosi boljitku čitave zajednice.

