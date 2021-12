METEOROLOG RISTIĆ ZA KURIR: U Srbiji će biti još zemljotresa! Može ih biti i u decembru! Ima zanimljivu teoriju za proučavanje

Serija zemljotresa tresla je u novembru mesecu Srbiju, kao i druge zemlje regiona, a meteorolog Ivan Ristić ne isključuje da će se ovo događati i u decembru, a i ubuduće.

Ristić koji inače već dve godine radi istraživanja o zemljotresima predviđa da će severnu hemisferu, pa i Srbiju, narednih godina potresati zemljotresi, ali, na našu sreću, malog inteziteta. Onih razornih, kaže, neće biti.

I do sada se radilo o malim potresima, oko dva stepena Rihterove skale. Da će se "jače tresti" bojazni nema.

Ristić smatra da je porast temperature na severnoj polulopti ono što se najviše odrazilo na promenu zime, koja je mnogo toplija nego ranijih godina. Iako su naučnici utvrdili da sunce i dalje sija istom snagom i da ono nije uzrok ovakvih pojava, on sve to pripisuje elektromagnetnom zračenju.

- Sneg se ne topi od sunca već zračenje prolazi kroz njega i greje zemlju nakon čega krene topljenje - počinje priču Ristić.

Sama temperatura jezgra zemlje je oko 5.000 stepeni. Rusi si inače svojevremeno, bušili rupu ka središtu zemlje ali su se zaustavili na 12-tom kilometru jer su temperature ogromne - govori Ristić izlažući svoju teoriju,, i dodaje da on upravo u tim dešavanjima u dubini zemlje vidi uzroke potresa koji su i kod nas sve češći.

- Prema mojoj teoriji, dolazi do porasta temperature u dubini zemlje i preraspodele energije, zbog čega se dešavaju ti zemljotresi koji su slabiji. Dakle, svakodnevno, i pomalo. Ta toplota koja se oslobađa, ide ka površini zemlje i polako zagreva zemljinu koru. A sve to zagrevanje utiče i na promenu klime - kaže on.

Kako kaže, iako neki ovu teoriju odbracuju, on smatra da je svaki mali zemljotres parametar da se u zemlji nešto dešava. - Treba da se uradi ispitivanje koje niko nije uradio do sada, i to kako utiču dešavanju unutar zemlje na pojavu "malih" zemljotresa.. Temperatura se ne meri još uvek dva metra ispod zemlje, a vrlo je bitna i utiče na klimu. Bavim se numeričkim modeliranjem atmosfere i postoje tri konstante, solarna, konstanta sa ugljen dioksidom i konstanta temperature na dva metra ispod zemlje.Sve tri utiču na temperaturu Zemlje. Treba napraviti studiju vezanu za promenu klime - objasnio je Ristić.

Njegov zaključak dakle je da uzroci globalnog otopljenja leže ispod nas.

- Zemljotresi su proizvod tog globalnog otopljenja i oni ga proizvode. Kako globalno otopljavanje bude napredovalo, biće sve više tih malih zemljotresa -zaključuje on.

Kurir.rs / S. Trajković