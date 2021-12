Triglav dobrovoljno zdravstveno osiguranje: Zaštitite sebe i svoje najmilije

U slučaju eventualnih nezgoda i narušenog zdravlja Triglav dobrovoljno zdravstveno osiguranje pruža kvalitetnu, brzu i komfornu negu, a opterećenost državnog zdravstvenog sistema, zbog dugotrajnog pritiska izazvanog pandemijom Covid-19, dovela je do buđenja svesti ljudi. Mnogi su potražili efikasniji i jednostavniji način da dođu do neophodne zaštite. Zato je porasla potreba za uslugama privatnog zdravstvenog sektora.

Klijent je čitave godine osiguran određenom sumom, ima pristup najmodernijoj dijagnostici, prijem kod vrhunskih lekara, pri čemu mu je pregled obezbeđen odmah, odnosno u roku do tri dana. Lečenje mu je omogućeno u privatnim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srbije. Premija osiguranja unapred je poznata, što čini olakšavajuću okolnost. Ako, pak, zdravstvene usluge plaća direktno “iz džepa”, to može biti veliki udarac za lične finansije.

Postoje individualno, porodično i kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Individualno podrazumeva da je polisom osigurano jedno punoletno lice, dok na porodičnoj može biti više lica koja pripadaju jednoj porodici i prijavljena su na istoj adresi. Prema sopstvenom budžetu i potrebama možete napraviti svoj paket pokrića, jer su dopunska pokrića opciona. Za kolektivno ugovaranje minimalan broj lica je 20, a među osiguranicima mogu biti i zaposleni i članovi njihovih porodica.

U prvih 9. meseci 2021. došlo je do rasta tržišta zdravstvenih osiguranja od skoro 22%, što govori u prilog shvatanju neophodnosti očuvanja zdravlja. Međutim, kod klijenata fizičkih lica to je primetno u manjoj meri. Veća svest je prisutna kod korporacija koje brinu o svojim zaposlenim, o čemu svedoči činjenica da one ostvaruju 93% učešća u premiji dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. U nekim granama privrede, kao što je recimo IT, ono je postalo standard, pa kandidati na razgovoru za posao podrazumevaju taj vid benefita. Tome doprinosi i postojeća poreska olakšica. Na iznos premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja do iznosa od 6.062,00 RSD, mesečno po zaposlenom, poslodavac je oslobođen plaćanja poreza i doprinosa. S druge strane, kod građana, interesovanje je primetno pre svega kod mladih porodica čiji su nosioci već imali iskustvo u pokriću troškova zdravstvene zaštite preko dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje su ugovorili njihovi poslodavci.

Polisom zdravstvenog osiguranja se mogu ugovoriti raznoliki paketi i pokrića i to na prodajnim mestima Triglav osiguranja, kao i putem mejla zdravstveno.osiguranje@triglav.rs. Prvenstveno se radi o polisama koje pokrivaju troškove vanbolničkog lečenja, a uključuju preglede lekara specijalista, dijagnostička ispitivanja, laboratorijske analize i drugo. Osim smeštaja u bolnici i ispitivanja, pokriće za bolničko lečenje obuhvata i hirurške intervencije do 100.000 evra.

Promo tekst