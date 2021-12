NAJSTARIJA LIVNICA NA BALKANU NALAZI SE U BEOGRADU: Iz Jeremićeve radnje izašli najlepši spomenici Tesli, Pekiću, Pašiću

Skulptura "Igrali se konji vrani" ispred Doma Narodne skupštine, spomenik Nikoli Pašiću na istoimenom trgu, spomenici Nikoli Tesli u Beogradu i Njujorku, skulptura Majke Tereze u Vatikanu, samo su neka od dela koja su tokom sto godina postojanja izrađena u najstarijoj livnici u Beogradu i na Balkanu - livnici Jeremić.

Osnivač livnice Miodrag Mića Jeremić radnju je otvorio daleke 1927. godine, a na samom događaju bio je čitav državni vrh tadašnje SFRJ.

Mićin sin, Slobodan Jeremić (78) kaže da se prva livnica nalazila u Sarajevskoj ulici.

"Moj otac je ostao siroče i njegov ujak, čuveni Vlasta Đorđević koji je je doneo prvo umetničko vajarstvo u zemlju, odlučio je da ga nauči zanatu", ispričao je Slobodan.

Otvaranje livnice je, kako kaže, bilo propraćeno i na dnevniku.

"To je bio najveći objekat male privrede u Srbiji", navodi on i naglašava da su potom usledili ozbiljni i važni projekti, i to ne samo u Srbiji i republikama bivše Jugoslavije, već širom sveta.

Najznačajniji među njima, po Slobodanu, "Igrali se konji vrani" ispred Narodne skupštine, postavljeni 1939. godine, kao i spomenik ratniku na Novom groblju.

Na spisku su i beogradski Pobednik na Kalemegdanu, kao i Spomenik Neznanom junaku na Avali.

"Pripala nam čast da, pošto je naš veliki prijatelj vajar Makedonac radio Majku Terezu za Skoplje, lično je dogovorio sa Papom da spomenik uradi i za Vatikan. Ceo svet je imao prilike da ga vidi, jer ga je lično otkrio papa Benedikt XVI", objasnio je livac.

Tokom svih decenija umetničkog rada na vrata Jeremića dolazili su najveći umetnici, Ivan Meštrović, Simeon Roksandić, Lojze Dolinar, Oto Logo, Toma Rosandic, Antun Augustinčić i mnogi drugi.

A da se tradicija nastavlja, pobrinuo se Slobin unuk, pod čijom upravom su izliveni spomenici Borislav Pekić na Cvetnom trgu, spomenik posvećen kralju Petru Prvom u Novom Sadu i velelepna figura velikog srpskog državnika i vojskovođe despota Stefana Lazarevića.

