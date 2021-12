ZA DVE GODINE DOSTA TOGA SE PROMENILO, SADA IMAMO VAKCINE: Srpski doktori o OMIKRON SOJU i koliko treba da nas brine!

Blokade na aerodromima u Evropi, zabrane ili uslovi za ulazak u neku zemlju ukoliko dolaziš is Južne Afrike, sve to skupa pomalo podseća na zimu i rano proleće 2020. godine. Ali, da li bi trebalo? Ne, ni najmanje, jer mi raspolažemo vakcinama koje suzbijaju virus, a s druge strane, za skoro dve godine toliko toga se promenilo.

Virusolog doc.dr Ana Banko, podelila je na svom tviter nalogu „podsetnik“ šta se sve promenilo za godinu dana i šta nam je činiti.

"Ovo nije mart 2020, imamo dijagnostičke testove, imamo vakcinu, pratimo varijabilnost virusa, ne postoje dokazi da nas omikron vraća toliko unazad", napisala je dr Banko.

Novi soj omikron izazvao je pažnju javnosti i nametnuo pitanje zašto se toliko govori o ovoj mutaciji, iako smo do sada imali nekoliko sojeva, koji opet nisu izazvali toliku zabrinutost.

Naši stručnjaci objašnjavaju da je još uvek rano da se o svemu tome govori, da je u redu biti obazriv ali da definitivno nema mesta panici, već treba biti oprezan i poštovati mere.

Virusolog prof. dr Nada Kuljić Kapulica objašnjava da ne treba stvarati tenziju i da treba sačekati „glas kliničara“ koji će opisati kakvu kliničku sliku daje ovaj novi soj, dalje, da naučnici daju konačan sud, a ne da se unapred stvara panika i iznose pretpostavke, koje samo unose zabunu.

- Novi soj, kako su genetičari definisali i pročitali ima dosta tih promena, ali o posledicama tek ćemo se informisati u budućnosti. Meni nije jasno zašto je tolika frka dignuta odjednom? Kako bismo znali šta taj soj radi, treba da prođe vreme, treba da postoje pacijenti da se vidi klinička slika, to će reći lekari kliničari.

Dalje, kakva je efikasnost vakcine na novi soj, pa da bismo to znali potrebno je ispitati a ne unapred prognozirati. Bilo je više varijanti sojeva, neke su prošle lagodnije neke su bile teže, a šta će dati ova nova varijanta, znaćemo kada se sve detaljno prouči, ali ono što mogu da kažem je da ne treba stvarati paniku i unositi zabunu - kaže dr profesorka Kuljić Kapulica.

Kako dodaje, suviše je rano da se bilo šta predviđa, a kako su vakcine podložne promeni, baš kao i virus, postoji opcija da se vakcine prilagode novom soju i da se tako reši problem.

- Zaista je suviše rano za bilo kakva predviđanja je rano. Treba biti oprezan naravno, jer ovo dugo traje, toliko toga je napravio ovaj virus i zato se ljudi boje.Mi kao sredstvo imamo vakcinu i nema razloga da se ne vakcinišemo. Ako bude potrebno proizvođači su najavili da će pripremiti i tu za novi soj. Dakle, ako već postojeća vakcina slabije bude delovala, onda će se vakcina promeniti i prilagoditi. Pa znate da se svake godine menja vakcina protiv gripa jer virus gripa ima puno veću moć, javljaju se mutacije, to se redovno prati i prilagođava, kako za grip, tako će i sada koronu. S tim što su se proizvođači odmah istakli da to mogu ubrzano da koriguju, tako da zaista nema mesta ovolikoj zabrinutosti, dodaje virusolog.

Postojeće vakcine daju zaštitu, ali ako zatreba biće prilagođene

Evropska agencija za lekove (EMA) bi mogla da odobri antikovid vakcine koje će biti prilagođene da ciljaju novi soj korona virusa za tri do četiri meseca, ukoliko bude potrebno, saopštila je danas šefica EMA Emer Kuk, dodavši da postojeće vakcine bi trebalo da nastave da daju zaštitu.

Kuk je rekla da se ne zna da li će proizvođači vakcina morati da prilagode vakcine novom soju omikronu, ali se EMA priprema na tu opciju, preneo je Rojters.

- Čak i ako novi soj bude široko rasprostranjen, vakcine koje imamo će nastaviti da pružaju zaštitu - kazala je ona.

Još uvek nemamo preciznih informacija, treba sačekati

Srpska naučnica Isidora Stanković, doktorant biomedicinskih nauka koja radi i usavršava se u SAD dala je dodatno objašnjenje o novom soju, na svom Fejsbuk profilu.

Naime, ona je objasnila da je omikron postao dominantan u JAR i ima pregršt mutacija koje mogu biti zabrinjavajuće – ali, kako je istakla „u nauci 2 i 2 nisu uvek 4 i ovaj mutant je još uvek takozvanacrna kutija znanja“.

- Znaćemo mnogo više o tome kakvu opasnost ovaj mutant predstavlja u narednih 10-14 dana. Još uvek nemamo odgovore na pitanja da li izaziva tešku bolest kod vakcinisanih, koliki mu je R0 (kako se širi) kako se ponaša u odnosu na Deltu, da li mu mutacije omogućavaju da izbegne neutrališuća antitela. Ukratko, ne znamo mnogo toga, ali se trenutno vrše ispitivanja koja će dati odgovore na ova pitanja, objasnila je ona.

Dobre vesti su, kako je navela, ako omikron izbegava neutrališuća antitela, naš imuni sistem i dalje ima ne-neutrališuća (nonneutralizing) antitela, T ćelije koje mogu prepoznati virus. Za sada se svi naučnici slažu da ukoliko omikron snižava efikasnost vakcina, stepen zaštite će postajati, pojasnila je Stankovićeva.

- JAR i dalje ne prijavljuje veliki br slučajeva/teški tok bolesti kod vakcinisanih, tako da ima razloga za blagi optimizam - blagi optimizam jer ne znamo kako će ovo izgledati na nivou svetske populacije. Pokazano je da buster doza pruža neverovatan rast neutrališućih antitela. Moje mišljenje je da u - booster vs omicron duelu, virus gubi bitku i da će zaštita sa RNK busterom biti zadovoljavajuća da se izbegnu posledice infekcije. Dakle, dok čekamo nove informacije, setimo se da ne znamo mnogo toga o ovom mutantu, da je biologija nepredvidiva i izbegavajmo paniku i bombastične naslove. I po booster dozu ko nije, da ne idemo dalje grčkim alfabetom, objasnila je naša naučnica.

Da ne treba iznositi prognoze unapred, danas je skrenuo pažnju i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je apelovao da se ne zbunjuje narod, i da treba sačekati .

- Ono što nam je pokazala korona je da ni one sojeve koji su bili poznati nismo u potpunosti savladali, da se ne zalećemo sa informacijama o novim sojevima koji su se tek pojavili. Potrebno je dodatno vreme da bi se procenilo da li se ovaj soj pokazuje i u kom procentu kod pi-si-ar testa, da li ga on detektuje i da li soj probija imunitet koji se do sada dobijao vakcinacijom izjavio je Lončar za RTS.

