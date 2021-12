DRŽAVA DONELA VAŽNU ODLUKU: Srbija uvodi besplatnu vakcinaciju protiv HPV za decu od 9 do 19 godina!

Država o svom trošku uvodi vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV), koji dovodi do malignih karcinoma grlića materice kod žena i penisa kod muškaraca, i to za decu uzrasta od devet do 19 godina, rekla je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić.

Škodrić je istakla da se uvođenjem te vakcine o trošku RFZO-a dobija značajna preventiva, odnosno sprečava se razvoj karcinoma materice i penisa kod dece koja budu primile vakcinu, prenose Novosti pisanje Tanjuga.

- Iako je mnogo češći karcinom materice izazvan HPV infekcijom, ipak se i kod muškaraca može razviti karcinom penisa često u starijoj životnoj dobi i često zbog HPV infekcije. O trošku države mogu da se vakcinišu deca uzrasta od devet do 19 godina, ali je najidealniji period od 12 do 14 godina - objasnila je direktorka RFZO.

Kaže da su, ukoliko se u tom uzrastu primi vakcina, rezultati odlični, posebno pod uslovom da nije došlo do prvog seksualnog odnosa.

- Ukoliko deca prime nakon 14 godina, ili pre navršene dvanaeste godine, ili ako je bio prvi seksualni kontakt i ukoliko je došlo do HPV infekcije, takođe će vakcina delovati, mada znatno manje. Ipak, efikasnost je najveća u periodu od 12 do 14 godina i ukoliko nije došlo do seksualnog kontakta - napominje Škodrić.

foto: Zorana Jevtić

Vakcina protiv HPV-a nije obavezna, već preporučena. Preporuka je, takođe, da žene vakcinu prime najkasnije do 45. godine, pojasnila je Škodrić.

- Stručna literatura ukazuje na te godine, iako postoji infekcija već, svakako vakcina će da deluje. Često se postavlja i pitanje da li je potrebno testirati se na HPV pre primanja vakcine, i evo da kažem da vakcina ne zahteva prethodno testiranje - kaže Škodrić.Posebno ističe to da je potrebno raditi na podizanju svesti kod dece i roditelja kada su u pitanju prvenstveno seksualno prenosive bolesti kao što je HPV.

- O ovome bi trebalo mnogo više da se priča, kako sa mladima tako i sa njihovim roditeljima jer moraju da imaju mnogo više informacija o HPV infekciji i razvoju malignih tumora. Konkretno ovaj virus se prenosi isključivo seksualnim putem, a prenosioci su i muškarci i žene iako postoji mišljenje da prenose samo muškarci. Takođe, maligni tumor mogu da dobiju i muškarci i žene - kazala je ona.

Primanjem ove vakcine, poručuje Škodrić, sprečava se jedan od najčešćih maligniteta u ginekologiji i urologiji.

- Vakcina se, do četrnaeste godine dobija u dve doze a nakon četrnaeste u tri doze. Prva nulta doza, druga nakon dva meseca, a treća doza za uzrast preko 14 godina nakon šest meseci - zaključila je ona.

Kurir.rs/Novosti

