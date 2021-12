SADA I U SLUČAJU MUŠKOG STERILITETA PAROVI MOGU NA VANTELESNU OPLODNJU O TROŠKU DRŽAVE: Evo kada je to ostvarivo

Parovi u kojima muški partner zbog nekog oboljenja nema spermatozoide, a ima prethodno zamrznut materijal, sada će imati pravo da o trošku države idu na vantelesnu oplodnju, izjavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić za televiziju Tanjug, a prenose Novosti.

foto: Promo

Ona je govorila o novim merama koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio kao podsticaj rađanju, a koje se odnose na vantelesnu oplodnju. Prva mera odnosi se na parove gde muški partner ima azospermiju, odnosno nema spermatozoide jer ima neko oboljenje, na primer neki tumor, a ima prethodno zamrznut materijal.

- Sada će i oni imati pravo da o trošku države idu na vantelesnu oplodnju. Do sada to pravo nije postojalo. Ovo je veoma značajno i možda je podsticaj mladima da počnu da razmišljaju o mogućnosti zamrzavanja svog materijala jer, koliko god su mladi i zdravi, nikada se ne zna šta može da se desi - rekla je Škodrić.

Drugo pravo, navela je, odnosi se na parove koji su prirodnim putem dobili dete, a iz nekog razloga ne mogu da dobiju drugo dete, što se, podsetila je, zove sekundarni sterilitet.

- Oni dosad o trošku države nisu imali to pravo, a sada se planira da se i njima omogući besplatna vantelesna oplodnja, kada je u pitanju drugo dete. Na primer, imamo slučajeve gde jedan partner ima dete s prethodnim partnerom, a sa sadašnjim partnerom ne može da ima dete i u tim slučajevima se to vodi kao drugo dete. Oni do sada nisu imali pravo na besplatnu vantelesnu oplodnju, a sada će imati.

Kako je dodala, treće pravo odnosi se na neograničen broj vantelesnih i zamrznutih embriona za prvo dete. - Dosad ste za prvo dete mogli da imate o trošku države tri pokušaja iz zamrznutih embriona - podsetila je Škodrić.

Apliciranje Žena može da se prijavi sa 43 godine Sanja Radojević Škodrić je navela da je 2006. RFZO prvi put uveo o trošku države vantelesnu oplodnju i to ženama do 38. godine jedan pokušaj, a da su do 2018. ta prava od 38 proširena na 42 godine, a broj pokušaja je s jednog na tri. Tokom 2018. i 2019. omogućeno je da se broj pokušaja proširi na još tri i prvi put je uvedeno besplatno zamrzavanje embriona. - Takođe, prvi put je 2018. uvedeno da oni koji su dobili prvo dete iz vantelesne oplodnje mogu da apliciraju državi i za drugo dete - rekla je Škodrić i dodala da žena može da sada aplicira sa navršene 43 godine.

Kurir.rs/ A. K.