PROGNOZA ZA NEDELJU: Oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 11 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura od minus dva do tri, a najviša dnevna od pet do 11 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa kišom. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od jedan do tri, a najviša dnevna oko osam stepeni Celzijusa.

Relativno povolјne biometeorološke prilike očekuju se za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su bolovi u mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije.

