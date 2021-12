OVO JE DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNU NEDELJU: Meteorolog prognozirao tačno u dan pa najavio i sneg

Danas novo pogoršanje vremena. Pred nama sedmica veoma promenljivog vremena sa čestom kišom i snegom i uz temperaturne oscilacije. Sve u svemu, pred nama tipično vreme za decembar, najavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Đorđe Đurić.

- Nakon jučerašnjeg predaha od padavina, danas nova promena vremena. Već jutros je Vojvodinu zahvatilo naoblačenje sa kišom, a padavinska zona proširila se i na Beograd, Mačvu i Podrinje. U ostalim predelima je suvo, a kiša se očekuje posle podne i uveče, dok će jedino na jugoistoku Srbije tokom većeg dela dana biti suvo. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura biće danas od 5 stepeni Celzijusa na severozapadu do 13 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 8. Inače, kako po visini danas struji toplija vazdušna masa, kiša se očekuje i na planinama - napisao je Đurić i dodao:

- U ponedeljak se očekuje premeštanje ciklone iz centralne ka istočnoj Evropi i u njegovom zadnjem delu očekuje se advekcija hladne vazdušne mase sa severa do našeg područja. Istovremeno, sekundarni ciklon sa Jadranskog mora premeštaće se preko centralnih predela Balkana i on će u ponedeljak u Srbiji uslovljavati oblačno vreme sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Tokom dana premeštanje hladnog fronta usloviće dalji pad temperature vazduha usled povlačenja hladne vazdušne mase sa severa, pojačan severozapadni vetar i porast vazdušnog pritiska, a kiša će i u nižim predelima na severu i zapadu Srbije preći u susnežicu i vlažan sneg.

Maksimalna temperatura od 4 stepena Celzijusa na severu i zapadu do 9 na jugu i istoku Srbije, u Beogradu do 5. On najavljuje i da će u utorak biti oblačno i veoma hladno sa kišom, susnežicom i snegom.

- Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. U planinskim predelima očekuju se mećava i vejavica, uz povećanje postojećeg snežnog pokrivača, a manji snežni pokrivač formiraće se i u mnogim nižim predelima, ali on se i dalje neće duže zadržvati ili formirati u većim kolicinama, jer temperatura vazduha i podloge i dalje neće biti dovoljno niska. U planinskim predelima se tokom ponedeljka i utorka očekuje dodatnih 20 do 30 cm snega, lokalno i više. Maksimalna temperatura od 1 do 5 stepeni, u Beogradu do 3. Dalji porast vazdšnog pritiska u utorak i udaljavanje ciklona dalje preka istoku biće uvod u stabilizaciju vremena u sredu. Već u utorak sredinom dana na severu Vojvodne prestanak padavina, a do večeri i u većem delu Srbije.

Takođe, meteorolog najavljuje da će u sredu biti suvo i hladno, ujutro uz mraz, a samo još tokom jutra na jugoistoku i istoku sa slabim snegom.

- Već u sredu tokom dana, a naročito tokom četvrtka vazdušni pritisak pod uticajem ovog ciklona biće u osetnijem padu, a jugoistočni vetar u pojačanju, pri čemu će košava biti olujnog intenziteta. Očekuje se advekcija nešto toplije vazdušne mase sa Mediterana, a temperatura će biti do 10 stepeni. U četvrtak u većem delu Srbije biće suvo, a kiša se očekuje uglavnom na severu, severozapadu i jugozapadu Srbije - piše Đurić dodajući da će u petak biti prolazno naoblačenje sa kišom.

- Tokom narednog vikenda Srbija će biti pod uticajem ciklona sa centralnog Mediterana, pa se očekuje vetrovito vreme, uz padavine. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za prvu dekadu decembra od 5 do 8 stepeni, vidimo da će one i u narednom periodu imati česte oscilacije, a vreme će biti veoma promenljivo sa čestim padavinama. Iako nas u narednom periodu uz kišu, povremeno očekuje i sneg, prave zime u nižim predelima nema na vidiku, pa tako ni ledenih dana tokom kojih je tokom celog dana temperatura ispod 0.

