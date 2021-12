DANAS HLADNO SA KIŠOM I SNEGOM: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom.

U brdsko-planinskim predelima sneg i povećanje visine snežnog pokrivača za 5 do 10 centimetara. Uveče i tokom noći sneg se očekuje i u nižim predelima. Vetar slab i umeren, na severu i zapadu Srbije severozapadni, u ostalim krajevima južni i jugoistočni. Najniža temperatura od jedan na severozapadu i jugozapadu do sedam na jugoistoku, a najviša od tri do devet.

Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod pojedinih hronično obolelih osoba. Oprez se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Reumatski bolovi, glavobolјa i pospanost su moguće meteoropatske reakcije.

Narednih dana očekuje se pretežno oblačno, u petak mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a za vikend uz pad temperature sneg se očekuje i u nižim predelima. U ponedeljak i utorak suvo.

Utorak

Oblačno i hladno, na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa snegom, pa se u brdsko-planinskim predelima očekuje dalje povećanje, a u nižim predelima formiranje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 4 stepena, najviša od 2 do 5 stepeni.

Sreda

Jutro hladno mestimično sa maglom i slabim mrazem, tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i suvo. Vetar slab i umeren, ujutro i pre podne zapadni i severozapadni, posle podne jugoistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najviša od 3 do 7 stepeni.

Četvrtak

Ujutro i pre podne na severu i zapadu, posle podne i u ostalim krajevima oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, jugoistočni . Najniža temperatura od -4 do 1 stepen, najviša od 4 do 10 stepeni.

