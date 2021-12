OČEKIVANO DA ĆE OMIKRON DO KRAJA MESECA DOĆI U SRBIJU: Dr Kon o novom soju, ali i trenutnim merama protiv KORONE

Dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba govorio je o novom "omikron" soju korona virusa, ali i merama koje će su sada na snazi.

- Situacija je povoljnija nego što smo mislili. U školskim, ali i drugim kolektivima je došlo do stabilizacije, broj zaraženih se održava i blago spušta - rekao je Kon, međutim podsetivši da će "ljudi iz dijaspore svakako doći, situacija će biti dinamična i doneće 'omikron' koji svakako postoji već u EU i SAD i zahvatio 40 - ak zemalja već sada" - rekao je Kon za Novu tv.

- Očekivano je da će "omikron" do kraja meseca doći u Srbiju. Postji ozbiljan problem što je jako teško iskomunicirati. Imate situaciju na mestima gde je ekstremno visoka vakcinisanost, ali i velika popunjenost bolnica vakcinisanima - što je i logično, jer što je više vakcinisanih, više vakcinisanih će procentualno biti u bolnicama, i to su oni koji su stariji, imunokompromitovani - rekao je Kon, podsetivši da još uvek nema dovoljno podataka iz istraživanja o efikasnosti različitih vakcina, naglasivši da se jedino za "fajzerovu" zna da je nešto efikasnija od drugih.

foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia, Zorana Jevtić

On je dodao da su vakcine izuzetno efikasne, i da su stručnjaci iskreno očekivali manju efektivnost vakcina protiv korone.

- Postoji nekoliko teorija o tome šta se desio u Južnoj Afrcii. Ili je došlo do dugotrajnih infekcija kod kojih se nakupio broj mutacija, ili se radi o imunokompromitovanim osobama kod kojih su se stvorile mutacije, ili je virus otišao u životinjsku vrstu - pominju se glodari teoretski - i da se vratio nazad među ljude i da je tako došlo do velikih mutacija. Ipak, podaci iz Južne Afrike su umirujući - istakao je dodajući da nešto što se kaže "teoretski nije apsolutna istina, i da se to među lekarima zna".

"Mnogi potcenjuju maske, ali ako ih svi nosimo efikasnost je velika"

- Mnogi su pričali da ne treba nositi maske, uključujući i mene. Ipak, maske su potcenjene - zaštita od maske ako je samo ja nosim da bi se zaštitio je 30 odsto, ali ako je svi nosimo onda je 90 odsto. Osoba koja je vakinisana i nosi masku, minimalna je verovatnoća da će biti zaražena - rekao je Kon.

On je dodao da je preko leta nenošenje maske bila neka vrsta "nacionalnog opredeljenja".

- Preko leta smo imali ‘referendum’ i apsolutno odbijanje nošenja maski, to je neka vrsta nacionalnog opredeljenja. Verovatno ja ne govorim dovoljno dobro uverljivo, ali ja možda bolje i ne znam. Postoje i lekari koji kažu da maske ne pomažu, a to je apsolutno laž“, kazao je Kon.

(Kurir.rs/Blic)