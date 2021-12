Održana NatGeo konferencija “VODA, VAZDUH, ENERGIJA: Zajedno možemo više!”

U prostoru Muzeja nauke i tehnike, među eksponatima koji svedoče o tehnološkom razvoju i njegovom uticaju na život ljudi, sa svojom opremom i timom smestio se Žuti okvir.

Časopis National Geographic na srpskom jeziku, prošle godine je pokrenuo platformu pod nazivom ŽUTI OKVIR. Pre godinu dana u okvoru te platforme, a u skladu sa vrednostima brenda, bavili smo se obrazovanjem. Ove, 2021. godine, platforma Žuti okvir bila je posvećena očuvanju životne sredine i održivim razvojem i to kroz tri velike teme: VODA, VAZDUH i ENERGIJA.

Putem časopisa i portala, na platformi posvećenoj očuvanju životne sredine i održivim izvorima energije tokom čitave godine smo informisali ali i postavljali pitanja i pokretali diskusije na aktuelne teme koje se tiču klimatskih promena i posledica koje one imaju na životnu sredinu, a koje se tiču naših centralnih tema.

Kako bi naša priča o vodi, vazduhu i energiji bila zaokružena, 3. decembra je održana i konferencija VODA, VAZDUH, ENERGIJA: Zajedno možemo više!

Nakon uvodnog obraćanja urednika časopisa National Geographic Srbija na srpskom jeziku, Igora Rilla, počela je konferencija, koja je bila podeljena na tri panela.

Tokom prvog, čija je tema bila VODA, moderatorka Marija Đurić, urednica portala Nauka kroz priče, je sa gostima razgovarala o vodi u Srbiji i kakav je njen kvalitet, dotakli su se klimatskih promena, a posebnu pažnju su posvetili otpadnim vodama i zagađenju vodotokova, vodi u poljoprivredi i zagađenju podzemnih voda.

Na panelu posvećenom VODI, govorili su Marta Mihailović iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Ivanka Stojnić iz kompanije Nestle, Vojin Đorđević kreator i osnivač brenda VODAVODA, dr Ana Milovanović Pešić i dr Dejana Jakovljević iz Geografski institut SANU.

Kao jedan od zaključaka panela o vodi, a kada je reč o očuvanju vodnih resursa, istaknuto je odgovorno poslovanje velikih kompanija.

“Postrojenje za prečišćavanje u surčinskoj fabrici može da preradi celokupnu količinu vode iz proizvodnje i zadovolji kriterijume za njeno ispuštanje u prirodu”, istakla je Ivanka Stojnić, menadžer za održivi razvoj kompanije Nestlé za jugoistočno evropsko tržište.

Tema drugog panela bio je VAZDUH. Panelisti koji su govorili na ovu temu bili su prof. dr Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta, dr Andrej Šoštarić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Zoran Đukanović iz Centra za bolji vazduh i dr Zvonimir Baković iz JP "Srbijašume". Moderator Slobodan Bubnjević, urednik sajta Nauka kroz priče, sa učesnicima je razgovarao o tome kakav je kvalitet vazduha u Srbiji, kako se meri zagađenost vazduha, sa kakvim problemima se suočavamo i zašto je Beograd tako često visoko pozicioniran, a neretko je i prvi na listi najzagađenijih gradova na svetu.

Kada se govori o vazduhu, nemoguće je negovoriti i o šumama. “Šume trpe ogroman pritisak od strane društva, i to je tako u celoj Evropi. Zašto je to tako? Zato što mi trenutno živimo u eri kada je materijalna vrednost dominirajuća, i sve je podređeno materijalnim vrednostima, a šume to ne trpe”, istakao je dr Zvonimir Baković iz JP "Srbijašume".

Treći panel posvećen ENERGIJI, moderirala je Danijela Isailović, menadžerka Udruženja “Obnovljivi izvori energije Srbije”, a učesnici panela Natalija Luković i Milan Macura iz Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, mr Aleksandar Jakovljević iz Elektroprivreda Srbije, Gligo Vuković iz Delegacije EU u Srbiji i Aleksandra Macura iz RES fondacije, govorili su o problemima, ali i o regulativama, planovima i strategijama koje će pomoći da budućnost Srbije bude održivija.

