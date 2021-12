OBRATITE PAŽNJU: Čak i ako na tri metra pričate sa inficiranim bez makse, skoro sigurno ćete dobiti koronu!

Ako dve osobe, od kojih je jedna zaražena koronom, razgovaraju bez maske, čak i na razdaljini od tri metra, rizik da se zdrava osoba zarazi u roku od nekoliko minuta je 90%. A kad samo jedan nosi masku i na upola manjoj udaljenosti, znatno je manji rizik od inficiranja, pokazuje najnovija studija obavljena u PNAS, prestižnom naučnom časopisu američke akademije nauka.

Grupa nemačkih i američkih naučnika u istraživanju "Gornja granica za izlaganje jedan na jedan infektivnim ljudskim respiratornim česticama" otkrili su, uzimajući u obzir tipično opterećenje SARS-CoV-2 virusom i tipičnu infektivnu dozu, da "kada imamo socijalno distanciranje, čak i na tri metra, između dve osobe koje govore, dovodi do gornje granice od 90% za rizik od infekcije nakon nekoliko minuta".

foto: pnas.org Slika: Prosečan rizik od infekcije s različitim kombinacijama maski u trajanju od 20 minuta. Horizontalna osa prikazuje kombinaciju maski koje koriste inficirani (i) i podložni (s); f (FFP2 maska bez podešavanja na nosu), F (FFP2 maska sa podešavanjem), S (hirurška maska sa podešavanjem)

- Ako samo podložan nosi masku dok priča s infektivnim na udaljenosti od 1,5 m, gornja granica se znatno smanjuje - kod hirurške maske dostiže 90% nakon 30 minuta, a kod maske FFP2 (koja je inače slična maski N95, prim nov.) ostaje na oko 20% čak i nakon jednog sata. Kada oboje nose hiruršku masku dok inficirani govori, vrlo konzervativna gornja granica ostaje ispod 30% nakon jednog sata, ali kada oboje nose masku FFP2, koja dobro prilepljena, ona iznosi 0,4% - objavljeno je u radu.

U izuzetno opširnoj studiji i laiku prilično komplikovanoj, s dosta računanja, naučnici su istakli:

- Naši rezultati pokazuju da je samo socijalno distanciranje bez nošenja maski povezano s veoma visokim rizikom od infekcije, posebno u situacijama kada govori zaražena osoba. Glavni faktor koji utiče na rizik od infekcije kod nošenja maske je propuštanje između maske i lica. Nalazimo veoma mali rizik od infekcije kada svi nose masku za lice, čak i ako ne prianja savršeno na lice. Rizik od infekcije za asimetrične slučajeve, kada ne nose masku istog kvaliteta, manji je za 7-50% kada zarazni nosi bolju ili bolje prilagođenu masku.

foto: Privatna Arhiva

Virusolog Milanko Šekler objašnjava za Kurir da je infektivna doza najmanje 500 virusnih čestica.- Inficirana osoba (svejedno ima li simptome ili ne), dok samo sedi za stolom i normalno diše, izbaci najmanje 20-50 virusnih čestica u jednom minutu, a ponekad i nekoliko stotina! Ako normalno razgovara, izbaci ih najmanje 200, a ponekad može i 1.000! A kada ima simptome, u samo jednom jedinom nakašljavanju izbaci više od 100.000 virusnih čestica u minutu - ističe Šekler.

HIRURŠKA PEKO FFP2 MASKE NE VALJA - Čini se da nošenje dodatne hirurške maske na prilagođene FFP2 maske ima negativan efekat na ukupno unutrašnje propuštanje. Efekat dvostrukog filtriranja je zanemarljiv, pošto je efikasnost filtracije FFP2 maske već velika (> 99,98% za čestice od > 0,3 mm). Moguće objašnjenje za smanjenu zaštitu (povećano propuštanje prema unutra) moglo bi biti da dodatni pritisak na FFP2 masku izazvan hirurškom izobličava FFP2 i time izaziva novo propuštanje zaptivke lica ili povećan otpor disanja dovodi do većeg curenja - navode istraživači.

Prilikom kašlja, dodaje, izbaci se oko 3.000 mikrokapljica razne veličine koje se kreću brzinom od 100 km na čas!

- Ali najveći broj tih iskašljanih mikrokapljica, u kojima je koronavirus u ogromnim količinama - na hiljade u jednoj, veoma su krupne i teške i u preko 90 odsto padaju u prečniku ispod jednog metra oko njega, a samo 10% njih, i to onih najsitnijih, koje su i najlakše pa duže lebde, mogu da se izbace i do 3-4 metara. Srećom, te najsitnije kapljice poseduju koronavirus u sebi u samo oko 1,5% slučajeva! Znači, ako je neko izbacio 3.000 kapljica prilikom kašljanja, svega četiri-pet njih koje stignu do tri-četiri meta udaljenosti imaće virus! Ali svaka od tih kapljica pojedinačno može imati nekoliko desetina, ili stotina, a ponekad i do nekoliko hiljada virusnih čestica! Dovoljna je samo jedna jedina kapljica da vam padne na nos, usne ili da je udahnete i sigurno ćete se inficirati! - naglašava Šekler i dodaje da inficirani koji kine izbaci i do nekoliko miliona čestica koronavirusa.

A o tome koliko je efikasna maska navodi:

- Maska će sa skoro 90% efikasnosti zadržati one mikrokapljice (sve krupne sigurno skoro 100%, ali i do 90% onih najsitnijih) koje lebde neko vreme u prostoru i u kojima je koronavirus!

NA OSNOVU ČEGA SU RAČUNALI IZLOŽENOST I RIZIK OD INFEKCIJE - baza podataka o distribuciji čestica u disajnim putevima - tok izdisaja - propuštanje iz različitih tipova maski za lice i naleganja mereno na ljudima - razmatranje skupljanja čestica u okruženju usled isparavanja - rehidratacija, udisanje i taloženje u osetljivim disajnim putevima

