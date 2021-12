SRPSKI METEOROLOG NAJAVIO NOVI VREMENSKI ROLERKOSTER: Padavine, pogoršanje, OTOPLJENJE PA ZAHLAĐENJE! Au! (FOTO)

Marko Čubrilo, profesor geografije i zaljubljenik u meteorologiju, najavo nam je pravi vremenski rolerkoster narednih dana.

Kako je on napomenuo, danas, u utorak biće hladno, ja jugu i jugoistoku sa padavinama, dok će sreda biti suva, da bi potom usledilo novo pogoršanje i prolazno otopljenje, da bi nam opet došlo zahlađenje.

Kako je naveo, za vikend je moguće jače pogoršanje i zahlađenje uz sneg nad većim delom nizijskih oblasti regiona.

Sredinom meseca, navodi on, malo suvo i malo toplije, dok posle 17.12. ima najava za novo moguće zahlađenje.

foto: Rina.rs, Privatna Arhiva

Njegov detaljan izveštaj prenosimo vam u celosti:

- U utorak pre podne nad jugoistočnim, istočnim i južnim predelima pretežno oblačno ponegde uz padavine. Snežna granica od oko 200mnv na zapadom Srbije i istokom BiH do oko 700mnv na istoku Srbije. Nad ostalim predelima uglavnom suvo, a ponegde magovito uz rosulju. Vetar umeren, na istoku povemeno i pojačan, severozpadni. Dnevni maksimum od 0 do +7 stepeni Celzijusa. Uveče delimično razvedravanje te će noć ka sredi biti hladna i nad većim delom regiona treba očekivati mraz do oko -4 stepena Celzijusa, dok bi na planinama bilo mraza i oko -10 stepeni Celzijusa.

- U sredu tokom dana suvo i malo toplije, krajem dana vetar južnog kvadranta u pojačnju (jugo, topla košava). Dnevni maksimum od +3 do +11 stepeni Celzijsua.

- Jačanje južnog vetra biće uslovljeno približavanjem hladnog fronta koji u četvrtak već ujutro na jugu, jugozapadu i zapadu regiona donosi pogoršanje sa kišom, koja će se do kraja dana proširiti nad ceo region. Uz priliv malo toplijeg vazduha snežna granica u podizanju na oko 800mn, dok će na kranjem zapadu Hrvatske i dalje biti na oko 400mnv. U četvrtak duž Jadrana jak jugo, a u košavskom području topla košava.

- U petak nad većim deom regiona oblačno i hladnije, pongde uz padavine, a snežna granica pnovo u paqdu na oko 600mvn. Samo na jugoistoku Srbije veći deo dana relativno topao. Vetar u okretanju na severozapadni smer, a dnevni maksimum od +3 na severozapadu do oko +9 na jugoistoku regiona. Vekend i početak sčledeć nedelje verovatno donose jače pogoršanje uz razvijanje ciklona nad Jonskim morem.

- U zavisnosti od tačnog položaja centra ciklona zavisiće položaj njegovog toplog i hladnog sektora, konkretno granica snega i kiše. Večernji ECMW delovima istočne Hrvatske, središnje i istočne BiH, zapadne Srbije i severu C.Gore donosu veoma obilne snežne padavine, često i preko 15cm ali prosek svih 50 članova niza ja znatno umereniji. Na primer za Novi Sad operativni ima oko 14cm snega, dok je prosek 50 ansamble članova oko 4cm.

- Tek oko petka ćeo znati tačan položaj centra ovog ciklona kao i njegovu snagu, a to će biti ključno za količinu i raspodelu snega. Vetar bi okrenuo na jak severni i severoistočni, na istoku Srbije istočni. Dnevni maksimum bi u hladnom sektoru ciklona verovatno bio oko 0 stepeni Celzijusa, dok bi u toplom bio oko +4.

- Posle ovog pogoršanja oko 15.12. se računa na stabilizaciju i manje otopljenje, dok bi posle 17.12. moglo doći do postvaljanja anticiklona u prostoru između Skandinavije i zapadne Rusije, što bi ka nama moglo pokrenuti hladno strujanje sa istoka.

- Taj period je svakako jako dalek i podložan je velikim izmenama, tako da trunutno stanje sinoptike čini tek početni signal za moguće dalje zahlađenje. Naredni dani donose vrlo promenjljivo vreme uz česte smene toplijih i hladnijih dana dok je oko 11.12. moguće nešto jače zahlađenje - napisao je on.

Kurir.rs / S.T.